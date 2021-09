«Per il virus tempi lunghi sarà una guerra di trincea»

LA FEDE

MACERATA L'invito ai fedeli a fare ognuno la propria parte per sconfiggere il covid, usando più la testa e la coscienza meno lo stomaco, e l'accoglienza che si deve offrire a chiunque fugga dalle guerre e in particolare adesso alla popolazione afgana martoriata. Questi due dei passaggi più significativi dell'omelia pronunciata ieri durante la messa celebrata dal vescovo Nazzareno Marconi in occasione della festività patronale di San Giuliano.

La responsabilità

«Mi prendo la responsabilità di dire parole anche dure, che sinceramente ritengo vere, senza pretendere che lo siano ha esordito Marconi -. Il vescovo di una città deve essere sincero, non pretende certo di essere infallibile. Parlo al vostro cuore ed alla vostra libera coscienza, che la fede cristiana rispetta sempre. La prima cosa da fare è cercare la verità delle cose. Non la verità più comoda per noi, o quella che ci prende alla pancia quando siamo spaventati. Quando eravamo piccoli avevamo i giornali e la televisione. Voci autorevoli perché per poter scrivere su un giornale ed ancor più per parlare in televisione, un giornalista faceva una lunga ed esigente gavetta. Per questo non si sarebbe mai giocato la reputazione e il futuro dicendo cose non verificate, non accertate con veri competenti e di cui perciò non era ragionevolmente certo. Oggi le cose sono cambiate. Usate più la testa e la coscienza e meno lo stomaco, quando leggete i post su internet o seguite l'ennesimo dibattito urlato in tv».

La pandemia

Il passaggio successivo è stato su come affrontare questa pandemia che ha portato tanti lutti e modificato il modo di vivere delle persone. «I competenti, che a me sembrano più avveduti, dicono che non avremo la fine veloce di questa pandemia, ma il virus diventerà endemico per un tempo piuttosto lungo ha sottolineato il vescovo di Macerata -. Cioè sarà presente, avrà dei picchi in varie zone del Paese, alternerà periodi di tregua e riprese locali di virulenza. Quella che ci attende non è una guerra lampo, con armi miracolose che risolvono tutto e subito. Ci attende ancora una guerra di trincea. Una guerra dove contano più il controllo dei nervi che la forza dei muscoli. Abbiamo delle armi: dai vaccini a una migliore conoscenza delle cure e della prevenzione. Sappiamo meglio come radunarci, lavorare, studiare senza correre gravi rischi. In una guerra di trincea la prudenza è più importante del coraggio, ma non deve diventare paura, altrimenti perderemo tutto».

La vita

«Dobbiamo riprendere a vivere, lavorare, studiare, ma in modo nuovo, più cosciente e responsabile verso noi stessi e verso gli altri. In una guerra di trincea, la solidarietà e la collaborazione a lungo termine sono più importanti dei gesti isolati e dell'eroismo individuale. Non si può restare in una buca attendendo che altri lottino per noi. Nella logica dell'Alleanza biblica è giusto e buono avere fede e chiedere al Signore e a San Giuliano la vittoria su questa pandemia, ma ognuno faccia la sua parte, come tanti stanno facendo da quasi due anni, con impegno e per il bene di tutti». Infine il richiamo alla situazione che si sta verificando in Afghanistan della quale il mondo occidentale, quindi anche l'Italia, deve farsi carico per aiutare gli fugge da guerra ed è a rischio per la propria vita. «Se per noi la parola guerra è simbolica, tra di noi stanno giungendo da lunedì scorso delle famiglie per cui la guerra è il ricordo vivo di due o tre giorni fa. ha ribadito Marconi- Da settimane la Diocesi, il Comune, le autorità locali civili e militari, la Caritas, la Fondazione Diocesana Vaticano II' e l'associazione Centro di ascolto e di prima accoglienza' stanno lavorando assieme per dare una accoglienza responsabile, competente e di qualità ad alcune famiglie afgane in fuga da Kabul. Mi sembra già una cosa molto buona che si lavori assieme, che ci si confronti e si cerchi il meglio per chiunque è in difficoltà: sia per chi arriva da lontano, che per chi vive già qui in situazioni precarie. Accogliere questi perseguitati mentre si continua ad aiutare i nostri poveri e i nuovi poveri è un dovere umanitario. È una testimonianza all'Italia che anche noi maceratesi sappiamo fare la nostra parte. E, permettete che lo dica, è anche il modo giusto di onorare i 53 civili e militari italiani che, partiti in questi venti anni per una missione di pace in aiuto al popolo afghano, sono caduti in tenendo fede all'impegno di bene che avevano preso».

Mauro Giustozzi

