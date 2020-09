Per i pasti due turni a Villa Strada e capoluogo

CINGOLI Il Comune, il gestore delle mense scolastiche e la scuola stanno definendo gli ultimi punti per garantire il servizi mensa ai bambini delle scuole dell'Infanzia e della Primaria e ai ragazzi della Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Enrico Mestica che coinvolge complessivamente circa 750 alunni (tra bambini e ragazzi) tra Cingoli capoluogo, Villa Strada e Grottaccia. Per il 14 settembre dovrebbe essere tutto pronto. E soprattutto sarà garantita una regolare somministrazione di pasti caldi.

La definizione

Si stanno definendo gli orari che in alcune sedi saranno aggiustati in relazione ai trasporti. Nei plessi di scuola della Primaria e dell'Infanzia Cingoli capoluogo e di Villa Strada sono previsti due turni di mensa, mentre a Grottaccia non c'è bisogno del secondo turno poiché i locali garantiscono il distanziamento. Stessa cosa alla Secondaria di primo grado (l'unica sede sul territorio comunale è a Cingoli capoluogo) è stata confermata la mensa in un unico orario per i ragazzi che hanno scelto il rientro, due giorni a settimana. Anche qui i locali a disposizione sono abbastanza ampi e consentono il distanziamento. E rispetto al totale degli alunni (circa 250) che frequentano la scuola non sono molti quelli che usufruiscono della mensa, sì e no dovrebbero essere una trentina di ragazzi. Tutti gli altri finite le lezioni tornano a casa e l'80% lo fa con i pullman scolastici, poiché sono alunni che provengono dalle frazioni. Le lezioni in tutte le sedi inizieranno con orario completo. Tornando ai più piccoli, a quelli di tre anni: a breve si terrà una riunione informativa con i loro genitori, da stabilire se in presenza (se il numero lo consente) o in videoconferenza. Tra le iniziative dell'Istituto Comprensivo c'è anche la predisposizione di un piano per la didattica digitale integrata. Ciò significa che, nella più brutta delle ipotesi che sia necessario ricorrere ad un nuovo lockdown, la scuola si farà trovare preparata. Sono stati acquistati nuovi pc portatili da dare in comodato d'uso alle famiglie che dovessero averne bisogno. E si cercherà di allargare il più possibile la conoscenza delle prime nozioni sul loro utilizzo agli alunni più grandicelli, per renderli autonomi.

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

