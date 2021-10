Per i Capannoni Rossini, invece il progetto si pone come obiettivo non quello di effettuate un recupero architettonico di un non-luogo, ma anche e soprattutto di valorizzare l'ex contenitore industriale, dandogli una nuova dinamicità sociale e produttiva: questo con particolare riferimento ai settori dei servizi alla persona e dell'innovazione d'impresa. Il restyling del Centro Fiere di Villa Potenza è uno degli interventi di maggior rilievo anche per il valore dell'opera, il cui costo complessivo è di 12.783.114 euro.

I lavori

All'interno del cantiere sono state ultimate le predisposizioni per le fondazioni su tutti gli scavi ed è stata anche installata la gru per i carichi dei materiali da costruzione. Si sta procedendo alla posa in opera dei lavori di edificazione delle nuove strutture. Per il campo sportivo di Collevario i lavori sono prossimi alla conclusione mentre per quelli al campo sportivo della Pace è stato necessario predisporre una nuova linea di scarico di una fognatura dato che nel corso dei lavori si è scoperta l'esistenza di un vecchio canale in disuso che attraversava il sottosuolo del campo di gioco e che avrebbe potuto compromettere in futuro la stabilità del nuovo manto in erba sintetica. In concomitanza con i lavori al campo della Pace, verrà recuperato parte del materiale in erba sintetica non ammalorato che andrà a sostituire quello del campo da calcetto di Villa Potenza così da risparmiare denaro pubblico ed evitare lo smaltimento. Non appena saranno ultimati questi ultimi lavori, si procederà con l'avvio del cantiere allo stadio della Vittoria. Numerosi i lavori di edilizia scolastica realizzati come l'efficientamento energetico della scuola Natali, la ristrutturazione della palestra della scuola Dolores Prato, la costruzione della nuova palestra della scuola IV Novembre e l'installazione della ventilazione meccanica controllata alla scuola Anna Frank. È stato approvato il Piano di edilizia scolastica 2021-26 con la redazione dei progetti di adeguamento e miglioramento sismico della scuola Fratelli Cervi e dei plessi storico monumentali De Amicis e Convitto, nonché delle nuove scuole IV Novembre, Ercole Rosa, Liviabella e Mameli e dei due poli infanzia Corneto e Vergini. «Abbiamo, inoltre, lavorato sul progetto per il nuovo Centro Agroalimentare conclude Marchiori - che rappresenta un punto di svolta per i tanti produttori locali, un segnale di attenzione al territorio ed alle attività produttive con filiera corta ma soprattutto alla genuinità delle eccellenze nostrane».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA