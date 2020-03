Per gli stranieri la vacanza vince il timore del contagio

IL TURISMO

CINGOLI I turisti del Nord Europa che hanno scelto il Maceratese per l'estate 2020 non sembrano per ora affatto intimoriti dal Coronavirus. Le prenotazioni stanno andando bene e soprattutto chi ha già prenotato non disdice. Parola di Maila Rosetti, titolare del Centro vacanze Verde Azzurro di Cingoli, una delle attività principali della provincia in quanto ad accoglienza turistica degli stranieri.

I contatti

«Al momento - spiega la titolare della struttura che lo scorso anno, da giugno a settembre ha fatto registrare più di 20mila presenze - le prenotazioni stanno arrivando in modo regolare e tra tutti gli stranieri che hanno prenotato nei mesi scorsi, nessuno di loro ha chiesto di essere cancellato dal registro degli arrivi. Non ci sono state variazioni. Bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime quattro o cinque settimane per capire quali potrebbe essere e se ci saranno conseguenze per la stagione estiva, ma per il momento nessun contraccolpo». Insomma, calma e gesso. E soprattutto turisti stranieri, in particolare del Nord Europa, determinati più che mai a trascorrere le loro ferie in Italia, con o senza Coronavirus. E quando parliamo di presenze straniere il pensiero corre appunto al Centro vacanze Verde Azzurro dove olandesi, belgi, danesi, inglese, lussemburghesi, tedeschi e francesi oltre che svizzeri sono praticamente di casa.

La presenza

«La presenza degli stranieri provenienti da oltre confine è fondamentale per la nostra attività - ha aggiunto l'imprenditrice - E' anche un continuo supporto promozionale perché quando ritornano a casa parlano della loro vacanza, dei luoghi dove sono stati, dell'enogastronomia, delle bellezze artistiche e storiche che offrono Cingoli e le località vicine. Se tornano a casa soddisfatti, magari il prossimo anno vengono con amici. Anche pochi giorni fa abbiamo avuto tre prenotazioni. Bisogna tener conto che siamo in un periodo di transizione e i vacanzieri stanno un po' alla finestra aspettando l'evolversi della situazione. Per avere un quadro completo dovremo aspettare la fine di aprile e i primi di maggio ma per il momento posso dire, ripeto, che non ci sono stati crolli». Quindi avanti tutta. «Ai primi di giugno si apre con i gruppi e le associazioni sportive, a luglio arriva il grosso degli stranieri e ad agosto con le presenze si dividono a metà tra italiani e stranieri». Dunque sul piano delle prenotazione questo villaggio turistico in attività nella frazione di San Faustino (a dieci chilometri da Cingoli centro) può contare su una clientela davvero molto affezionata che in questo periodo non dà segnali di sofferenza. «In gran parte sono gli stranieri a dimostrare anno dopo anno il loro apprezzamento verso questa struttura facendo una prima prenotazione già quando ripartono - spiega la titolare del Centro Vacanze Verde Azzurro e tra loro c'è chi chiede lo stesso bungalow o lo stesso appartamento. E' un atto di amore non solo verso la proprietà che gestisce l'intera attività ma anche nei confronti di chi ci lavora».

Leonardo Massaccesi

