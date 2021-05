Per giugno gli alberghi sperano nei last minute Luglio e agosto al top

IL TURISMO

MACERATA Un po' come questa stagione, che alterna giornate di sole a cieli cupi, così anche le prenotazioni di chi vuole trascorrere l'estate nel Maceratese sono buone, ma non abbastanza da soddisfare completamente le aspettative. Ci sono voci discordanti tra gli albergatori che hanno cominciato a reperire le prime prenotazioni. C'è chi vanta numeri migliori rispetto allo scorso anno e chi, invece, al momento non può parlare di dati incoraggianti, ma spera nei last minute. Eugenio Gallo, ceo del gruppo che gestisce l'hotel Enzo e l'hotel Life di Porto Recanati è tra gli ottimisti che annuncia un'estate migliore del 2020: «Le prenotazioni stanno andando molto bene - dice - . Il mese più lento è quello di giugno, ma crediamo di poter fare sold out anche in quel periodo. Luglio e agosto sono molto richiesti e riteniamo che fino ad ottobre riusciremo a fare buoni numeri. Dai primi di maggio - confida - abbiamo avuto un cambio di presenze e questo lascia ben sperare in una stagione migliore. Le telefonate arrivano soprattutto dall'Italia e per l'estero stiamo aspettando di avere delucidazioni sul green pass. Ci chiamano dall'Austria, dalla Germania, dall'Olanda, ma non sappiamo ancora bene quali saranno i protocolli da seguire».

La crescita

Da presidente di Federalberghi Macerata e titolare dell'hotel San Crispino di Trodica di Morrovalle, Massimo Milani parla di una timida crescita: «Anche parlando con gli altri associati - dice - vedo che le prenotazioni vanno discretamente. Per la costa, luglio e agosto sono i mesi più richiesti e abbiamo visto che la comunicazione con Brumotti sta dando molto risalto a Civitanova. Sicuramente i dati sono migliori rispetto allo scorso anno, per via dei casi che diminuiscono e delle persone vaccinate in aumento. Non escludiamo, comunque, che ci saranno i last minute ad incrementare i numeri». Ed è proprio sulle prenotazioni dell'ultimo momento che spera Simone Iualè dell'hotel La rosa dei venti di Monte San Giusto: le prenotazioni che lo riguardano sono diverse da quelle registrate dagli altri albergatori. «Le chiamate arrivano ma non ci sono le conferme - dice - . Sicuramente le richieste si concentrano su luglio e agosto, ma finché gli ospiti non hanno la certezza di venire è sbagliato dire che siamo pieni. Per quanto mi riguarda - dice - in rapporto allo scorso anno credo che sia peggio: basti pensare che nel 2020 venivamo da un lockdown totale, tanti morti, poche cure note e nessun vaccino, eppure d'estate abbiamo fatto il boom. Ora che le persone sono vaccinate, le sale di rianimazione cominciano a riprendersi, mi sarei aspettato più richiesta, invece non è così».

La situazione

«Purtroppo - dice - credo che sia stata fatta una campagna mirata di scoraggiamento verso la gente. L'incertezza sul green pass, sul tampone e su altri possibili protocolli non aiuta. Collaboro da anni con una agenzia di viaggi attraverso la quale ho inviato 250 preventivi per l'estate in arrivo e, ad oggi, nessuna risposta è ancora pervenuta. Abbiamo fatto una convenzione con un evento di ginnastica artistica che ci sarà il 10 giugno ma ancora non ci sono richieste. Questo perché tutti sono legati al tampone da fare 48 ore prima della manifestazione. Sono convinto - ammette - che a settembre potremo parlare di numeri positivi, ma significherà aver lavorato con prenotazioni last minute. Ora i dati non sono incoraggianti». Cauto anche Giuseppe Giustozzi del Cosmopolitan di Civitanova: «Qualcosa si sta muovendo - dice - , soprattutto a luglio e agosto. Lo scorso anno in questo periodo era peggio e questo lascia ben sperare che sia una stagione positiva, ma ovviamente non al top. Non è di certo paragonabile agli anni precedenti la pandemia. Riceviamo soprattutto prenotazioni dall'Italia e bisogna ricordare che noi non lavoriamo molto per il turismo, quanto piuttosto per viaggi di lavoro o manifestazioni. Cominciano ad arrivare le chiamate di un gruppo per il Campionato Europeo di Scacchi in programma a luglio. Non venivano da anni, quest'anno sono tornati, ma anche loro hanno il problema del distanziamento e se prima della pandemia erano almeno 100 partecipanti ora sono dimezzati».

Giulia Sancricca

