«Penso anche alle due casette di legno - continua Antognozzi - , una delle quali è stata buttata giù poco tempo fa visto l'ammaloramento. Entrambe e potrebbero essere utilizzare per ospitare delle attività commerciali e dare un po' di vita al quartiere».Insomma, uno dei problemi che presenta Corneto è quello di una crescita urbanistica e demografica notevole, a cui non si è accompagnata una adeguata previsione di infrastrutture, aggravata da una diminuzione di servizi. La realizzazione del polo commerciale ha attratto traffico e nel contempo ha distrutto la rete di piccoli negozi di quartyiere che svolgevano il ruolo fondamentale di tenere strette le maglie sociali prevenendo isolamento e degrado.

L'aggregazione

«Una nota positiva - sottolinea Antognozzi - è la parrocchia che, con i suoi campi da calcio dà l'opportunità a molti giovani di ritrovarsi e passare il pomeriggio insieme; spesso vengono anche da fuori quartiere. Il problema maggiore - conclude - rimane il traffico perché qui camminano tutti come pazzi e questa strada viene utilizzata come alternativa alla strada del cimitero o dell'Università (via Pancalducci e via Bramante, ndr.) con un transito eccessivo e sregolato. I marciapiedi hanno migliorato un po' la sicurezza ma sono molto stretti e ad esempio due carrozzine, se si incontrano, non ci passano e se un'auto corre troppo forte e sbanda, il marciapiede serve a ben poco».

Alessandra Bastarè

