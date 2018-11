«Penalizzati rispetto a Ischia Così sarà difficile ripartire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RICOSTRUZIONEMACERATA «Per il crollo del ponte di Genova e per il terremoto di Ischia, alcuni abusi edilizi sono stati condonati; per il terremoto del 2016, invece, non è accaduto. Nel nostro territorio la ricostruzione sta procedendo molto lentamente, ingessata da difficoltà burocratiche legate anche alla ristrutturazione delle piccole lesioni». Per il segretario della Fim Cisl Rocco Gravina, una tale difformità nella considerazione di eventi così catastrofici, è una delle maggiori cause dell'esasperante lentezza con la quale si...