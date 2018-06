Pellegrinaggio, i primi 40 anni «Siamo un riferimento in Italia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA FEDEMACERATA Tutta l'Italia riunita dal pellegrinaggio. La telefonata di Papa Francesco e le intenzioni di preghiera che anche quest'anno sono giunte numerose dall'estero, da Paesi come Brasile, Lussemburgo, Kenya. I giovani veri testimoni come nel caso di due minorenni nigeriani, Frank e Uwa, arrivati in Italia con un barcone di fortuna e accolti poi da una comunità cristiana. I ringraziamenti a monsignor Vecerrica che ebbe l'intuizione quaranta anni fa di creare questo evento e l'invito del sindaco Carancini ad essere ancora più...