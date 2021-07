Pedoni ora più sicuri con le strisce rialzate I cantieri in notturna

I PROGETTI

MACERATA Un piano di interventi di 200mila euro per garantire la sicurezza dei pedoni, grazie a nuovi attraversamenti pedonali, maggiore illuminazione e l'installazione, laddove sia necessario, di semafori per regolamentare il traffico in prossimità dei passaggi pedonali. Oltre alla creazione di vere e proprie isole pedonali per consentire alle persone di fermarsi in sicurezza in mezzo alla carreggiata prima di riprendere ad attraversare la strada. In questa ottica vanno inquadrati gli interventi che l'amministrazione comunale ha avviato in questi giorni in diverse zone della città.

I lavori

Da lunedì sono iniziati i lavori per realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati in via dei Velini, all'altezza del supermercato Conad, e in viale Don Bosco davanti all'ingresso della piscina. Per quanto concerne via dei Velini i lavori, ormai quasi ultimati, hanno riguardato anche l'intero tratto di strada compreso tra via Ghino Valenti e via Ireneo Vincinguerra. A causa dei lavori, che sono stati eseguiti in orario notturno, fino a oggi, via dei Velini è stata completamente chiusa al traffico che è stato deviato su via Ghino Valenti e Ireneo Vinciguerra, con libero accesso ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Le opere

Opere che, proprio per evitare possibili congestionamenti della circolazione in arterie della viabilità principale del capoluogo, sono stati svolti di notte. «Come fatto in altre occasioni questi lavori si sono svolti di notte ed abbiamo trovato grande collaborazione nelle ditte che hanno accolto questa nostra richiesta afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - che non crea disagio agli automobilisti e gli operai possono lavorare in sicurezza. Si tratta di interventi che abbiamo individuato in due zone tra le più critiche per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali su cui siamo intervenuti con questo modello rialzato che evita di piazzare dei dossi artificiali di plastica, certamente meno costosi ma anche meno efficaci, rispetto alla scelta che abbiamo fatto».

Gli sttraversamenti

«Gli attraversamenti pedonali rialzati vengono classificati come manufatti che modificano il profilo longitudinale della strada, tendenti a facilitare l'accesso pedonale sulla carreggiata ed a raccordare i marciapiedi. In questo modo da un lato si dà maggior tutela agli utenti deboli della strada, ovvero i pedoni, mentre dall'altro questi attraversamenti pedonali rialzati hanno l'obiettivo di limitare il più possibile la velocità dei veicoli in transito e di rendere più visibile l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone essendo in una posizione rialzata rispetto al profilo longitudinale della strada. Tutelando anche gli stessi veicoli che possono avere sollecitazioni maggiori con i dossi in plastica o gomma che vediamo usati in tante città», continua Marchiori.

La proposta

Del resto fu proprio lo stesso Marchiori, qualche anno addietro dai banchi della minoranza, a lanciare la proposta di usare questi attraversamenti rialzati in zone della città più trafficate. Non a caso il primo passaggio pedonale sperimentale di questo tipo è già attivo da alcuni anni in via Trento. «L'attraversamento rialzato di via Trento ricorda l'assessore Marchiori- che già funziona, e bene, da alcuni anni partì da un mio ordine del giorno in consiglio comunale che fu approvato all'unanimità ed è stato poi realizzato confermando la sua efficacia sia per i pedoni che attraversano la strada che per chi circola in auto in quel tratto. Ecco, sulla falsariga di quanto fatto in via Trento avremo questi due nuovi attraversamenti su cui si sta lavorando in questi giorni. In futuro utilizzeremo questa tecnica anche in altre aree della città, anche se non in tutte sarà necessario perché altrove provvederemo a mettere in sicurezza i passaggi pedonali in altro modo. Come, ad esempio, quanto abbiamo fatto sia nella frazione di Sforzacosta che in via Roma dove abbiamo creato delle isole pedonali a metà carreggiata che consentono al cittadino di potersi fermare in sicurezza prima di riprendere l'attraversamento».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA