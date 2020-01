Pedoni investiti, è emergenza A piazza Garibaldi si cambia

LA SICUREZZA

MACERATA Pedoni investiti in città sia sulle strisce che quando attraversano al di fuori di esse. E' una delle emergenze con cui il capoluogo deve fare i conti. Non passa settimana che non si registrino casi di persone, dai giovani agli anziani, che vengono travolte da auto e moto che transitano nel cuore della città. L'ultimo caso è di pochi giorni fa quando un 18enne è stato investito viale Puccinotti mentre attraversava la strada per raggiungere i Cancelli in una zona dove non avrebbe dovuto anche per la presenza del vicino sottopasso.

Il progetto

Ma anche via Roma, via dei Velini, corso Cairoli, viale Don Bosco nel recente passato hanno visto registrarsi episodi di investimento di pedoni. «Siamo nella fase di appalto del progetto di messa in sicurezza di diversi attraversamenti pedonali della città ed entro primavera anche su questo tema interverremo perché rappresenta da sempre un punto fermo del nostro mandato. Per venire incontro alle esigenze di sicurezza dei pedoni che vogliono vivere la città camminando». Narciso Ricotta, assessore comunale ai Lavori pubblici, riconferma ancora una volta come, accanto all'intervento massiccio avviato nel 2019 e che prosegue in questo nuovo anno, riguardante le manutenzioni di asfalti e marciapiedi del capoluogo, ci sia anche l'intervento sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Le installazioni

Proprio perché il problema è sotto gli occhi di tutti il 2020 vedrà l'amministrazione comunale intervenire in questa direzione. Attraverso l'installazione di semafori intelligenti, strisce fluorescenti, più illuminazione, segnalazioni più efficaci degli attraversamenti pedonali anche per gli automobilisti: una rivisitazione di tutte le zone del capoluogo che impegnerà un investimento di 300mila euro proprio per mettere in sicurezza chi la città vuol viverla da pedone. La scelta degli attraversamenti da trattare in questo primo intervento l'amministrazione comunale l'ha fatta in base alle analisi di incidentalità recentemente eseguite nell'ambito Piano urbano della mobilità sostenibile che ha individuato le strade con maggior numero di incidenti. Gli esiti di questa ricerca hanno portato all'individuazione di sette macro aree da dove partire. Il modello su cui ci si muoverà sarà quello sperimentale adottato in via Trento. Per ogni zona individuata si studierà quella che è la soluzione migliore per rendere sicuro quell'attraversamento pedonale.

Le priorità

Uno dei primi interventi riguarderà in particolare l'attraversamento pedonale di via Roma, in prossimità delle nuove scuole Alighieri e Mestica, che sarà rivisitato. Ma gli interventi saranno a macchia di leopardo, in molte zone della città e delle stesse frazioni che saranno interessate dalla messa in sicurezza degli attraversamenti stradali. Anche piazza Garibaldi rientra in questo focus perché indubbiamente l'assenza di un passaggio pedonale a raso non da oggi è motivo di critiche e polemiche da parte di portatori di handicap che in carrozzina non possono certo utilizzare il sottopasso privo di rampe di accesso senza scale e di mamme che portano sul passeggino i propri figli. «C'è un ragionamento da parte dell'amministrazione anche su questo aspetto che ben conosciamo ha affermato in più occasioni sempre Ricotta-. La soluzione di un attraversamento a raso di piazza Garibaldi non ha, peraltro, costi elevati da affrontare ma dovrà essere adottato all'interno di un piano complessivo di tutta quell'area che sarà rivisitata all'interno di un progetto che si sta definendo in molteplici aspetti». Dunque tempi non brevi per questa soluzione che sembrerebbe però la più praticabile e con costi ridotti.

Il restyling

Eh sì, perché anche tutta l'area attorno alla statua dell'eroe dei due mondi è destinata presto ad un profondo cambiamento e ad un completo restyling. Nel progetto c'è la pedonalizzazione della piazza dove Unimc riaprirà un Caffè letterario nei locali che ospitavano il bar King. Scompariranno i posti di sosta delle auto e ci sarà un completo recupero del Forte Macallè e della passeggiata che corre a fianco il muraglione di palazzo Ugolini. Attenzione sarà dedicata anche a via dei Velini dove l'intervento di messa in sicurezza sarà dedicato ad un passaggio che verrà rialzato, in quanto la via è già stata oggetto di interventi sugli attraversamenti pedonali con la realizzazione di isola salvagente ed altri accorgimenti.

Mauro Giustozzi

