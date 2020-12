«Pedemontana, tracciato da cambiare la strada finisce in una zona artigianale»

LA PROTESTA

CAMERINO «La Pedemontana sbucherà nella zona artigianale di Rio, tagliando in due l'area, finendo lungo la strada esistente dove ci sono passi carrabili a raso ed attività artigianali, è una follia oltre che uno spreco di denaro pubblico, voglio denunciarlo pubblicamente. Si deve tornare al vecchio progetto, che prevedeva una strada interrata ed in trincea, tra il ponte delle Gaggie all'incrocio per Muccia, con un percorso coperto sino a Rio. Si potrebbe fare uno sbocco più in pianura rispetto all'attuale, verso Portaiano».

La mobilitazione

Così Stellio Corridoni, titolare di un liquorificio artigianale con sede a Rio, denuncia le sue perplessità sulla futura strada, di cui proprio in questi giorni sono stati approvati i progetti esecutivi per gli ultimi tratti e che da cronoprogramma dovrebbe essere ultimata nel 2023. Nella zona artigianale ci sono una decina di lotti, lì hanno la loro sede un mozzarellificio, un'azienda di sementi, una società di pompe funebri, un venditore all'ingrosso ed altro. . Corridoni ha già inviato una diffida, chiederà di tornare al progetto precedente ed è pronto ad avviare una raccolta firme.

La critica

«È uno scempio di denaro pubblico far morire un'arteria a scorrimento veloce dentro una zona artigianale, su una strada inadatta a sopportare quel volume di traffico - prosegue Corridoni - il progetto è stato modificato per il taglio dei fondi, erano previsti una galleria ed un percorso in trincea, interrato. I mezzi pesanti percorreranno una vera e propria serpentina e un saliscendi provenendo da Camerino, per terminare in una rotonda da costruire all'interno della strada che percorre la zona artigianale di Rio, poi si troveranno di fronte la salita di una strada comunale con attraversamenti a raso, prima di immettersi sulla Varanese. Facile immaginare i rischi per la circolazione, i disagi in inverno ed il traffico che si riverserà sulla strada comunale, con disagi e pericoli per le attività esistenti». Nei giorni scorsi alcuni operai sono giunti nella zona, per un sopralluogo.

I pericoli

«Trovo irragionevole far terminare una strada come la Fabriano-Muccia, nel versante per raggiungere Sfercia, lungo una strada stretta ed in forte pendenza, dentro una zona artigianale - spiega l'imprenditore - . Davanti al garage di casa mia passerà la strada, vorrei sapere come farò ad entrare, ma pure altre attività avranno problemi».

Monia Orazi

