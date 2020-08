Patto tra asili e famiglie sulla sicurezza dei bimbi

IL SERVIZIO

MACERATA Al via da domani la riapertura dei nidi comunali della provincia secondo le nuove disposizioni anticontagio. Riapriranno regolarmente cinque dei sei nidi d'infanzia comunali di Macerata; infatti il Gianburrasca, all'interno del polo universitario Bertelli, riaprirà il 10 settembre al termine dei lavori programmati dall'Università e non ancora conclusi.



Il protocollo

Alle famiglie sarà richiesto di sottoscrivere un patto di responsabilità reciproca che riguarda la dimensione educativa e la connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini. La composizione, la dimensione, l'eterogeneità o l'omogeneità dei gruppi sarà stabilità dall'equipe educativa di ciascun nido e i gruppi saranno formati nel rispetto del rapporto numerico consentito dalla legge regionale. Gli spazi saranno riorganizzati in modo separato per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco, utilizzando materiali, oggetti e giochi che saranno frequentemente sanificati e assegnati in maniera esclusiva a ciascun gruppo o puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a altri bambini. I bambini saranno accolti al nido dalle 7.40 alle 9.30 secondo orari scaglionati che saranno concordati con le famiglie, con un numero massimo di coppie adulto-bambino da poter accogliere contemporaneamente; i bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore o adulto che dovrà firmare il registro delle presenze giornaliero. L'ambientamento può essere fatto con il genitore in presenza, preferibilmente all'esterno, scaglionando gruppi e orari nei vari spazi, un genitore per volta per ogni gruppo di bambini.

I gruppi

«Abbiamo suddiviso lo spazio in maniera consona insieme alle maestre e all'ufficio tecnico, dato che per ogni sette bambini ci dovrà essere una maestra spiega l'assessore con delega agli asili nido del comune di Recanati Rita Soccio -; in questo modo possiamo dividere i gruppi per fasce di età e fare in modo che ognuno abbia il suo spazio nel grande salone che abbiamo adattato. Per i più piccoli ci saranno ambienti dedicati dove poter dormire e mangiare. Per i pasti abbiamo aumentato il numero degli addetti per garantire una sanificazione continua prima e dopo il pranzo. Se a un bambino dovesse alzarsi la temperatura ci sarà un ulteriore spazio dedicato e, fino all'arrivo dei genitori, sarà assistito da personale dedicato e non dalla maestra che sta col gruppo dei bambini. In questo primo periodo di ripartenza posizioneremo anche dei gazebo all'esterno per sfruttare il più possibile gli spazi all'aperto».

La mensa

A Potenza Picena si riparte domani con entrambi gli asili nido La cicogna e L'Aquilone - gestiti dalla cooperativa il Faro. «Sin dal primo giorno partirà la mensa e all'inizio l'apertura sarà fino alle 13; in seguito amplieremo l'orario fino alle 16,30 ha spiegato il sindaco Noemi Tartabini -. Ad oggi non sono pervenute richieste dai genitori per il prolungamento di orario ma c'è la disponibilità se qualcuno lo volesse. Ci sarà la suddivisione in gruppi e quindi alcuni spazi sono stati rimodellati; ogni educatrice seguirà 7 bambini. Per il pasto, i tavoli della mensa saranno distanziati e non si potranno sedere più di quattro bambini».

«Siamo stati il primo comune a chiedere la riapertura dei centri estivi, perciò per gli asili nido ci siamo subito mossi ha detto il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi -. Se gli spazi non dovessero bastare siamo pronti anche ai turni pomeridiani, mentre per la mensa abbiamo pensato di consegnare il pasto, nel caso ce ne fosse bisogno, nella aule in modo da garantire il servizio a tutti nello stesso momento. Come Comune abbiamo anche deciso di aprire un nuovo nido nel cuore della città per dare maggiori servizi alle famiglie; la struttura darà impiego a 15 persone e abbiamo già ricevuto cento richieste».

L'orario

A Civitanova da domani all'11 settembre i nidi resteranno aperti fino alle 13, con organizzazione in tre gruppi per ciascun nido fino alla capienza massima di 21 bambini. Dal 12 settembre l'apertura sarà prolungata alle 17. «Alla base di questa organizzazione c'è stato un confronto costante con l'Asp Paolo Ricci, gestore del servizio - ha detto l'assessore Barbara Capponi -. Quest'anno le misure ci hanno imposto dei limiti rispetto al normale margine di manovra che abbiamo avuto in passato ma abbiamo lavorato per andare incontro alle esigenze delle famiglie e questa è stata la soluzione più idonea».

Giuseppe Porzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA