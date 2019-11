Pattinaggio, teatro e mercatini il Comune stanzia 55mila euro

IL PROGRAMMA

MACERATA Il Natale prende forma. Per ora almeno nelle dichiarazioni di spesa del Comune. La giunta comunale, guidata straordinariamente nel senso che il primo cittadino titolare Romano Carancini era in Cina dal vicesindaco Stefania Monteverde ha adottato la delibera di spesa per le manifestazioni natalizie. Impegno economico previsto 55mila euro, 13mila dei quali sotto forma di contributi alle associazioni ed alcune migliaia per l'uso gratuito dei teatri Lauro Rossi e Don Bosco.

La delibera

Pista sintetica di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Libertà, luminarie, mercatini vari in diverse zone della città, animazione, spettacoli teatrali e Ztl parzialmente riaperta al traffico. Quanto alla temporanea modifica alla Ztl in centro storico la determina prevede: fino al prossimo 29 novembre e dal 7 gennaio al 20 marzo il libero accesso dalla via Don Minzoni a sua volta circoscritto all'orario 12-15 e 18-20 dal lunedì al venerdì, confermando il mantenimento della chiusura h24 per il sabato, la domenica ed i festivi.

La pista

La prima iniziativa definita è quella della pista di pattinaggio: il Comune, tra le 5-6 offerte arrivate ha scelto quella reputata di particolare interesse prodotta dall'associazione culturale Zero 18 Nonsoloeventi di Castelplanio che si dichiara disponibile, in termini di collaborazione organizzativa, all'allestimento di ampia parte dell'area pedonale di piazza della Libertà mediante la dotazione di una pista di pattinaggio su base sintetica (di metri 20x10) e di diversi accessori adibiti a servizi e ad attività di animazione. Il Comune darà un contributo di diecimila euro all'associazione (ridotto a ottomila se gli ingressi supereranno quota cinquemila) e pagherà alcune spese per un impegno totale ipotizzato in 21mila euro. Pista di pattinaggio che dovrà essere smontata entro il prossimo 4 gennaio. «L'amministrazione scrive il vicesindaco Stefania Monteverde - , in occasione delle festività natalizie, organizza ormai da anni, anche in collaborazione con altri soggetti associativi ed istituzionali, diverse attività finalizzate alla qualificazione dell'accoglienza, dell'animazione turistica e commerciale nonché dell'offerta culturale e ricreativa a favore di abitanti e turisti».

Le attività

«C'è una consolidata tradizione che vede la città proporsi con attività aggregative mediante la valorizzazione dei luoghi, degli spazi, della cultura, della tradizione e del folklore capaci di fornire diversificate opportunità di partecipazione, divertimento, svago e approfondimento culturale». Quanto ai contributi alle associazioni la parte del leone la recita la Pro Loco di Macerata con ottomila euro, mille euro alla Pro Loco di Villa Potenza, mille euro a testa alle associazioni dei commercianti di corso Cairoli, delle Casette e di Sforzacosta. Poi ci sono le concessioni gratuite in uso dei teatri (550 euro a sera il costo che sarà sostenuto dal Comune a sera per il Lauro Rossi e 650 per il don Bosco, differenza dovuta al fatto che al don Bosco è prevista anche la spesa per il service diversamente dal teatro comunale).

Il concerto

Al Lauro Rossi il 15 dicembre il concerto di Natale di El Sistema proposto dalla scuola di musica Scodanibbio, dal 26 dicembre al 19 gennaio l'undicesima edizione della rassegna teatrale Ci credo e ci rido proposta dall'Anffas, al Don Bosco il 5 dicembre l'Andos onlus (associazione nazionale donne operate al seno) realizza lo spettacolo teatrale dal titolo Tu danzavi con me a cura della compagnia Oreste Calabresi, il 18 dicembre il concerto di Natale del corso ad indirizzo musicale e del coro del convitto nazionale Leopardi. Il Comune ha dunque stanziato i fondi per le manifestazioni natalizie, per la partenza bisognerà ancora attendere qualche giorno anche se i centri commerciali si sono già illuminati per invitare allo shopping.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA