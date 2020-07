Passeggiata nel borgo delle case di Villa Ficana

LA PROPOSTA

MACERATA Passeggiata nel borgo di case di terra di Villa Ficana. Torna giovedì prossimo, 23 luglio, l'insolita passeggiata a Villa Ficana alla scoperta delle storie e dei racconti della cultura popolare fatta di aneddoti, curiosità e leggende. L' itinerario animato sarà curato dai volontari del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Volontario Europeo, ospiti dell'Ecomuseo. Con un contributo di 3 euro sarà possibile passare una serata all' insegna del mistero e delle suggestioni tramandate di generazione in generazione nel territorio maceratese. «Saranno tutte sciocchezze, però qualcosa si troverà pure, sono tante le cose che si raccontano, possibile che siano tutte bugie? è il titolo dell'evento consigliato ad un pubblico adulto. Appuntamento alle ore 21,20 all'ingresso del borgo. Prenotazione obbligatoria entro il 22 luglio compilando il modulo. I partecipanti dovranno indossare la mascherina durante tutto il tour, rispettare le regole del distanziamento e igienizzarsi le mani con igienizzante personale. Informazioni nel sito www.ecomuseoficana.it e sulla pagina Facebook EcomuseoVillaFicana. Torna invece alla Terrazza dei Popoli di Macerata la Rassegna Dialettale Macerata e dintorni, un appuntamento atteso da tanti appassionati del vernacolo dei territori maceratesi e fermani. E' stata sin da subito ferma intenzione del Teatro Avis di organizzare, nonostante il difficile periodo caratterizzato dal Covid-19, la 33a edizione della manifestazione che prenderà il via venerdì 24 luglio e proseguirà tutti i venerdì sino al 21 agosto. La Rassegna di teatro dialettale organizzata in collaborazione con il Comune di Macerata è patrocinata dalla Uilt Marche e dall'Avis che quest'anno festeggia il 70° anniversario di ininterrotta attività a servizio della città e dei suoi abi-tanti, aiutata dalla sensibilità e dalla umana solidarietà di tanti donatori di sangue.

