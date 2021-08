«Pass, via a ostacoli I clienti preferiscono sedersi all'esterno»

IL COMMERCIO

MACERATA Primo giorno di Green pass a luci e ombre a Macerata, per i baristi e i ristoratori la scelta migliore per il futuro sarebbe quella dell'autocertificazione. Il bel tempo, infatti, ha diluito la clientela negli spazi esterni, mentre forti perplessità rimangono, sia dal punto di vista delle modalità di controllo, che della tutela della privacy, per ciò che potrebbe accadere nel prossimo autunno.

Le soluzioni

«Durante la giornata non ci sono stati problemi perché si è optato per la parte esterna, in serata invece abbiamo avuto una comitiva al chiuso provvista di Green pass - racconta Aldo Zeppilli, titolare in piazza della Libertà del Bar Centrale e del Centrale.Eat -, chiaro che sarà sempre tutto più complicato ed è anche insensato lasciare alla nostra categoria il peso del controllo. Non abbiamo l'autorità per chiedere i documenti, così come alcune persone per il rispetto della propria privacy non vogliono mostrarli a chiunque». Per superare questa situazione per Zeppilli c'è solo una soluzione: «L'autocertificazione è l'unica cosa possibile: se sali sul treno senza biglietto o su di un autobus a Macerata non vengono multate Trenitalia o l'Apm - spiega -, di conseguenza, non capiamo dovremo essere sanzionati noi dopo un controllo». Non mancano le preoccupazioni: «Lo ero già senza Green pass perché mi aspetto comunque le solite limitazioni serali o altro - continua -, ad ogni modo, la logica vorrebbe che con il certificato si possa tornare alle capienze pre Covid».

L'aperto

Secondo Roberto Andreoli del Bar Mercurio, che si affaccia su piazza della Libertà grazie allo spazio all'aperto ma riparato della Loggia dei Mercanti, il sentimento prevalente tra i clienti è la confusione: «C'è smarrimento e la gente inizia a comprendere poco cosa si può o non si può fare ad esempio al bancone - afferma -, per questo, pur avendo poche sedute, ho preferito togliere gli sgabelli all'interno del locale e andando verso l'autunno e l'inverno installerò dei funghi per garantire il riscaldamento della Loggia. Credo che i problemi maggiori li avranno i ristoratori e le pasticcerie che hanno tavoli interni - aggiunge -, sia per gestire il controllo del green pass, che per evitare code o accogliere comitive con persone vaccinate e non. Non sarà facile». Hanno approfittato dei tavolini in piazza Cesare Battisti anche i clienti del Bar Romcaffè: «Chi è entrato aveva il Green pass e non ci sono stati problemi, le persone sono state gentili e hanno compreso la situazione - dice la dipendente Francesca Bartolini -, va detto che gran parte del lavoro per il momento è fatto all'aperto e al bancone. Credo che la situazione a settembre sarà abbastanza problematica e che ci saranno sicuramente persone non disposte a mostrare Green pass e documenti. All'interno del locale comunque non abbiamo molti tavoli, visto il distanziamento previsto». Stessa situazione dalla pasticceria-cioccolateria Maga Cacao: «È stata una mattinata tranquilla e c'è stato il tempo di parlare con i clienti, in molti poi hanno preferito sistemarsi all'esterno e chi è entrato lo ha fatto mostrando il Green pass regolarmente - conferma la responsabile Lucia Mazzante, in servizio durante la mattinata di ieri con la collega Francesca Fratini -, la procedura di controllo è un po' lunga e noiosa, lavorando con la clientela abituale questi passaggi possono essere velocizzati ma non sempre sarà possibile farlo».

La preoccupazione

Preoccupazione anche in questo caso all'avvicinarsi della prossima stagione: «I veri problemi emergeranno quando non ci si potrà più accomodare fuori - ammette -, tenendo conto dei posti contingentati e che la verifica del green pass richiede il suo tempo sarà sicuramente più scomodo. Spero che questa situazione passi il più presto possibile, riavere la vecchia capienza e permettere l'autocertificazione sarebbero due soluzioni adeguate». Il periodo di calma dovuto alle ferie agostane degli uffici ha reso la prima giornata di Green pass più calma rispetto al solito all'Osteria Da Agnese: «Con l'applicazione è stato molto facile - rassicura il titolare Mattia Baldoni -, per il momento l'atmosfera è stata serena, con il Green pass speriamo di tornare alla capienza naturale perché insieme a piscine e palestre siamo tra le categorie economicamente più colpite dalla pandemia. Spero che tutto ritorni più facilmente alla normalità».

Andrea Mozzoni

