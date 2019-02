Parte il cantiere Sferisterio restyling di foyer, sale e luci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FOCUSMACERATA Lo Sferisterio si rifà il look. Nelle prossime settimane foyer, sala ex cinema, infopoint, spazi espositivi, segnaletica e sala interattiva-multimediale cambieranno volto per consentire di conoscere la storia dell'arena e del Macerata Opera Festival con un percorso avvolgente rivolto a cittadini, turisti e scuole. Spiega l'assessore alla cultura e ai beni culturali Stefania Monteverde: «E' il modo migliore per festeggiare i 200 anni dalla prima pietra dello Sferisterio». Il progettoLa recente approvazione del progetto...