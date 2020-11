Parte da oggi il servizio drive-through per i tamponi

TOLENTINO Parte oggi a Tolentino, grazie alla fattiva collaborazione di tutti i medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta di Tolentino, la campagna per i tamponi rapidi antigenici. Tamponi che verranno effettuati in zona Sticchi, nei pressi della piscina comunale. Lo spazio è stato attrezzato secondo le modalità drive-through. «Si ricorda che l'accesso a tale prestazione è subordinato alle caratteristiche del paziente e del caso, gli assistiti dovranno contattare il proprio medico direttamente o tramite eventuale personale di segreteria per ottenere un appuntamento dedicato», ricorda il sindaco della città Giuseppe Pezzanesi che coglie ancora una volta l'occasione per ringraziare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, la Protezione Civile comunale, l'Assm, l'Asur regionale e provinciale, gli operai del Comune e quanti hanno collaborato, dando il loro apporto e in particolare rivolge una ringraziamento speciale al presidente e al direttivo dell'associazione Nuoto Pallanuoto, che gestisce l'impianto natatorio tolentinate, che, con grande sensibilità e senso di responsabilità, ha messo a disposizione spazi di propria pertinenza e utilizzo per poter attrezzare la zona dove sarà possibile effettuare i tamponi.

