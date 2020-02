«Parliamo di un luogo molto frequentato, specie di domenica e la mattina e soprattutto da anziani, mamme e bambini ha concluso l Morresi -. È un peccato perché il Sasso d'Italia credo sia uno dei parchi più grandi di Macerata e sarebbe davvero bello poterlo vedere nel suo massimo splendore». A denunciare la situazione di degrado anche Elio Castelli, residente del quartiere e frequentatore del Sasso d'Italia. «Hanno rotto e buttato giù anche i cartelli in cui c'erano scritte le norme da rispettare ci spiega -. Mi è capitato più volte di trovare piatti, bicchieri o posate di plastica a terra e forse servirebbero delle telecamere per controllare la situazione e riuscire a denunciare quello che avviene qui. Se lasciamo infatti le cose in questo modo rischiamo di continuare a vivere male in uno dei parchi più belli di Macerata (come avviene anche nell'area di Fontescodella), anche se spesso mi rendo conto che la colpa è anche dell'educazione e della sensibilità delle persone».

L'appello

«È un peccato vedere un posto così bello ridotto altrettanto male ha concluso il signor Elio -. Soprattutto per noi pensionati, che qui al Sasso d'Italia trascorriamo lunghi momenti all'aperto e in compagnia, sarebbe opportuno sistemare questa zona e valorizzarla in modo degno. L'augurio è che le istituzioni possano camminare insieme per dare delle risposte ai cittadini: non è normale avere paura di frequentare un luogo pubblico. Non è più accettabile».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA