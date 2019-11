«Parcheggi e maggiore pulizia» Corso Cavour presenta il conto

IL COMMERCIO

MACERATA Parcheggi, viabilità caotica, sporcizia. I commercianti di corso Cavour, una delle vie principali, lunga circa 250 metri, con quasi 60 attività, presentano le loro proposte all'amministrazione comunale. Cosa cambierebbero i commercianti? Cosa chiederebbero all'amministrazione? «Uno dei problemi principali di questa città, - ha spiegato Maria Rosaria Bertini della profumeria botanica Flor Herbe è sicuramente la sporcizia, prevalentemente cartacce e cicche che vengono buttate dove capita, dal momento che mancano bidoni e posacenere. In secondo luogo i parcheggi, un problema che però riguarda un po' tutta la città. Infine, per quanto riguarda gli eventi invece, credo che sia importante organizzarli ma allo stesso tempo evitando di chiudere la strada, in quanto per noi commercianti la viabilità è fondamentale; ad esempio mi sembra assurdo che per una manifestazione che inizia il pomeriggio, la strada debba essere chiusa già dalla mattina».

La pulizia

«La pulizia dei marciapiedi è sempre più scadente, - ha proseguito Lorenzo Gentili della profumeria Beauty Shop e secondo me, è la prima cosa che si nota. Quando ho aperto 9 anni fa, la situazione era diversa, c'era più attenzione e gli operatori ecologici passavano quasi ogni giorno». «Nonostante abbia aperto da solo 6 mesi, - ha detto Marco Paolucci di Passione Caffé, negozio di cialde e capsule credo che uno dei problemi più sentiti riguardi i parcheggi, dato che qui ce ne sono pochi. Poter parcheggiare in prossimità delle attività per tanti è una facilitazione non indifferente». Pulizia e parcheggi, sembrano essere i due problemi più sentiti nella via. Ma non c'è solo questo, dal momento che con l'avvicinarsi del Natale, a farsi sentire sono non soltanto le cose da migliorare, ma anche le possibili proposte da attuare. «Macerata deve essere abbellita ed arricchita sotto tutti i punti di vista, ha affermato Cinzia Mancuso della boutique Chérie con più attività, più eventi. È chiaro che per farlo, non dobbiamo essere solo noi commercianti ad attivarci, dal momento che ci organizziamo praticamente in autonomia con le luminarie e con gli addobbi, ma deve supportarci anche l'amministrazione. Un'idea potrebbe essere quella di organizzare dei mercatini per due weekend di dicembre, ad esempio, tenendo aperte anche le nostre attività».

La rotonda

«A mio avviso per cercare di migliorare la situazione qui a corso Cavour, - ha evidenziato Graziano Paolucci del bar Crisglo dovrebbe esserci una rotonda, così da smistare il traffico all'entrata della via, da sempre trafficata e piena di smog. Una volta ridotte le auto, dovrebbero essere organizzati più eventi anche chiudendo il corso, così da permettere a tutti di passeggiare in tranquillità, in particolar modo le famiglie. Inoltre, organizzare più manifestazioni a Natale esattamente come in altri periodi dell'anno, sarebbe utile non solo per la via ma anche per tutta la città». «Dovrebbe esserci più coesione tra noi commercianti, - ha spiegato Alessandro Moretti della macelleria I Piaceri della Carne cosicché avremmo modo di proporre molte più iniziative, seppur non dipenda solo da noi, ma principalmente dall'amministrazione. Il fondo comune che apriamo ogni anno, al quale aderiamo tutti, ci permette di abbellire il corso. Vero è che si potrebbe fare di più, ma è altrettanto ovvio che non possiamo pretendere chissà cosa».

La collaborazione

Più eventi e più collaborazione, due elementi fondamentali agli occhi di alcuni commercianti per rianimare la via. «Il mio problema principale non riguarda l'amministrazione, - ha raccontato Loriana Marangoni della cioccolateria Marangoni bensì riguarda la mia posizione alla fine del corso, dalla quale potrei essere penalizzata. Ma non mi lamento, ho la mia

