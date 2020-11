PARCAROLI: «VORREMMO AGGIUNGERE SOLDI DAL NOSTRO BILANCIO»

GLI AIUTI

MACERATA Civitanova raddoppia il contributo statale, Macerata la segue a ruota e cerca di ampliare il fondo disponibile con risorse proprie. Anche Corridonia si muove in questa direzione, aggiungendo contributi e detassazione ai nuclei familiari più in difficoltà. Recanati, come la maggior parte delle amministrazioni interessate dal provvedimento, utilizzerà lo stesso schema di accesso e distribuzione dei buoni spesa. I comuni della provincia si stanno preparando a ricevere la seconda ondata di buoni spesa: a Macerata arriveranno 220mila euro, a Civitanova 262mila euro come nella prima erogazione, a Recanati 120mila euro, a Corridonia 100mila euro.

Le idee

Chi sta bruciando i tempi è il Comune di Civitanova che ha già deciso i meccanismi da usare per far arrivare subito i buoni a chi ne ha grande necessità. «Abbiamo censiti circa 1.300 beneficiari che avevamo individuato la volta precedente attraverso due bandi che avevano fotografato le necessità delle famiglie civitanovesi. sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica - Noi ci comporteremo in questo modo: per essere velocissimi elargiremo questi buoni a tutti coloro che già l'avevano percepito in precedenza. Ciò avverrà in automatico, senza bisogno di dover ripresentare la domanda, attraverso l'accredito tramite la tessera sanitaria di cui dispone ogni cittadino. Questo consentirà di evitare spostamenti e assembramenti di persone. Quindi invitiamo i cittadini che hanno riscosso il bonus a primavera a non fare nulla perché riceveranno in automatico i buoni spesa. Per tutti gli altri apriremo un nuovo bando per far partecipare coloro che non sono censiti, i quali non hanno preso parte ai primi due bandi che abbiamo fatto in passato».

Il raddoppio

Non solo rapidità anche stavolta, ma la giunta civitanovese raddoppierà l'entità del bonus spesa con risorse proprie. «La cifra che arriverà dallo Stato verrà incrementata prosegue Ciarapica -: ad esempio se come pare ci verranno dati 260mila euro noi ne distribuiremo in buoni spesa 520mila euro. L'atto lo delibereremo in questi giorni e con ciò metteremo a disposizione delle persone che lo riceveranno un buono spesa doppio ed una cifra che inizia a diventare importante». Anche il capoluogo si sta muovendo per rafforzare questo strumento incrementando il budget del buono spesa. «Stiamo valutando il da farsi in quanto la notizia dell'arrivo di questi fondi è recentissima ha detto il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli-. Oltre alla quantità di risorse che arriveranno dal governo stiamo pensando di aggiungere ulteriori fondi da poter reperire nel nostro bilancio comunale per ampliare la platea dei destinatari di questi sostegni, in quanto situazioni di criticità di nuclei familiari in città ci sono e sono al centro della nostra attenzione». Non è stata presa al momento alcuna decisione su come verranno distribuiti questi bonus spesa (furono 1445 ad aprile ndr.), se utilizzando lo stesso meccanismo messo in campo a primavera o in altro modo. Su questo stanno lavorando gli uffici dei Servizi sociali e nel giro di pochi giorni, ancor prima che giungano le erogazioni statali nelle casse del Comune, sarà pubblicizzata le metodologia di accesso a questi sostegni per aiuti alimentari.

La tracciabilità

«Cercheremo di migliorare e rendere più tracciabile la distribuzione dei buoni spesa ribadisce il sindaco di Corridonia, Paolo Cartechini - rispetto alla prima erogazione. Credo che useremo lo stesso metodo, con bando, domande, una velocissima valutazione che ci consenta di inserire per davvero solamente chi ha bisogno di questo sostegno e non a pioggia. Nella prima fase furono 400 le famiglie beneficiarie, oltre a 100 persone che sono stata raggiunte tramite Caritas. Oltre a questo il Comune mette a disposizione di chi è in difficoltà contributi per pagare l'affitto o riduzioni della Tari». A Recanati non ci fu una corsa al buono spesa in primavera, con appena 400 erogazioni. «Replicheremo quanto fatto coi primi buoni spesa di aprile spiega il sindaco Antonio Bravi-: sia per i criteri che i sistemi di erogazione. La gestione era stata tranquilla e puntuale, non c'era stata una richiesta altissima al punto che avevamo anche fatto una seconda distribuzione dei buoni spesa. Credo che anche il numero delle richieste non si scosterà da quelle arrivate nella prima trance di distribuzione».

