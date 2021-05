Parcaroli si è vaccinato «Non perdiamo l'occasione»

MACERATA «Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità; anche io questa mattina ho fatto la prima dose del vaccino prenotato poco meno di un mese fa. Un ringraziamento a tutto il personale sanitario e ai volontari del centro vaccinale di Piediripa dove le operazioni continuano senza sosta. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel e se ognuno di noi farà la propria parte potremo lasciarci alle spalle questo brutto ricordo. Vaccinarsi è importante; uniamo le forze e, quando sarà il nostro turno, non perdiamo questa importante occasione». Così il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che ieri mattina ha ricevuto la prima dose di vaccino al centro di Piediripa. Aveva prenotato circa un mese fa attraverso la piattaforma e ha atteso il suo turno. «Come il comandante della nave che scende per ultimo, io mi vaccinerò quando sarà il mio turno anagrafico, normalmente, senza togliere niente a nessuno - aveva detto qualche settimana in un'intervista al Corriere -. Peraltro ho fatto il sierologico e ho tanti anticorpi, probabilmente ho già avuto il Covid da asintomatico. Quello che mi daranno, mi prendo. Sono convinto che è meglio farlo che non farlo. Mi fido molto della scienza».

