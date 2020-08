Pantana: «Molte famiglie scivolano verso la povertà»

LA PRESENTAZIONE

MACERATA «Vincere al primo turno sarebbe importante, il segnale che tanti maceratesi hanno avuto davvero voglia di cambiamento». Così Sandro Parcaroli ha iniziato il suo intervento alla presentazione dei candidati della lista Civici per il Popolo della Famiglia che lo sostiene nella corsa a sindaco.

L'iniziativa

Scenario di piazza Cesare Battisti per questa presentazione a cui hanno partecipato Mirko De Carli dirigente nazionale del Popolo della Famiglia, Deborah Pantana e Clara Ferranti esponenti dei Civici per il Popolo della Famiglia. Lavoro, sicurezza, famiglia, tutela delle fasce più deboli sono alcuni dei punti che hanno fatto unire le forze dei civici con il Pdf per sostenere Sandro Parcaroli in questa campagna elettorale. «I temi che proponete voi, che sono parte integrante del programma come sicurezza, famiglia, vivibilità e lavoro, sono anche capisaldi della mia campagna elettorale. ha sottolineato Parcaroli- Quando una famiglia non ha lavoro va in crisi e questo non dovrà mai accadere nella Macerata che sogno. Questo è l'ultimo treno per cambiare volto alla città ad iniziare dai tanti soldi che dal 2021 arriveranno dall'Europa e che Macerata ha il dovere di non farsi sfuggire. Chiederò di trasformare i locali della ex Upim in luogo di formazione dei giovani e dei mestieri artigiani e prometto che saranno abbattute tutte le barriere architettoniche presenti in città». Dal canto suo Deborah Pantana ha puntato il dito su un miglior uso dei tanti soldi che vengono messi a disposizione dei servizi sociali. «In bilancio ci sono 8 milioni di euro ha detto- soldi che non vanno nelle tasche dei maceratesi che ne hanno bisogno, ad aiutare le famiglie che scivolano sempre più verso la povertà. E poi Macerata deve tornare ad essere quel capoluogo di riferimento che da un decennio non è più. Serve aria nuova dopo tanti, troppi anni, di egemonia della sinistra che ha ridotto la città in questo stato». L'esponente nazionale del Pdf, De Carli, ha battuto il tasto su come «a Macerata ci sarà un laboratorio politico molto interessante che avrà anche una valenza regionale. Civici e Pdf hanno trovato un terreno comune dove poter incontrarsi ed agire come corpo unico in questa campagna elettorale». Questi i candidati: Gabriele Amadei, Laura Andreucci, Andrea Bentivoglio, Michele Centanni, Gabriele Cinti, Deborah Cuppoletti, Cristiana Di Stefano, Elisabetta del Gobbo, Fiorella Diprè, Luigi Damiano, Clara Ferranti, Francesco Farolfi, Caterina Giacchi, Iliana Giacomozzi, Tiziana Gatti, Domenico Gallo, Laura Giustozzi, Carla Lodi, Osvaldo Mattei, Marco Mengaroni, Giorgio Monti, Patrizia Marchi, Marco Mazzanti, Caterina Munaretto, Andrea Patrassi, Deborah Pantana, Andrea Pierucci, Maria Grazia Pigliapoco, Sara Reho, Fabio Sebastianelli, Giuliano Vagnoni.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA