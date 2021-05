Panino marino sbarca anche a Macerata Sarà in centro

MACERATA Nuova attività per il centro storico di Macerata. Oggi apre in corso Matteotti 27, il nuovo locale Marino: la cucina di pesce formato fast food. Dopo l'apertura di quattro settimane fa a Civitanova Marche, per i tre soci di questo progetto di ristorazione parte la nuova avventura del panino gourmet di mare anche nel capoluogo di provincia. «Polipo, tonno, salmone, gamberi, trippa di rospo, pesce spada, seppie, calamari e merluzzo vengono cotti per essere serviti caldi nel pane, per un pasto che si presta ad essere consumato seduti al ristorante, all'aperto, a casa, in ufficio, dove si vuole. Tutto il pesce, così come i vari ingredienti e le salse sono preparati accuratamente dallo chef Francesco: il tutto servito nel pane artigianale. Una nuova modalità di mangiare pesce di qualità a pranzo o a cena, senza rinunciare al gusto di questa buonissima cucina», si legge in una nota dell'attività.

L'azienda

Il panino Marino «ha anche la linea senza glutine con pane sfornato da un'azienda locale e una linea vegana, anche questa preparata in casa. Per le piccole amiche e i piccoli amici c'è il menù Girotondo che comprende il panino di pesce con bibita e un golosissimo dolce. Marino si pone senza dubbio all'avanguardia, oltre che per la proposta culinaria, anche sul fronte tecnologico. Chi vuole, infatti, può scaricare l'app Panino Marino per avere un'esperienza assolutamente originale fin dall'inizio: in questo modo si può consultare il menù, al locale come da casa o in ufficio, e procedere con la scelta e l'ordinazione in totale autonomia, abbattendo tutti i tempi di attesa. In pratica si potrà ordinare un panino di mare mentre si sta uscendo dall'ufficio e andare a ritirarlo bello pronto nel giro di pochi minuti, decidendo di pagare dal proprio smartphone. In menù ci sono 10 differenti panini di mare e tapas ogni giorno diverse che stuzzicano l'appetito o invogliano a fare un gustoso aperitivo a base di pesce».

