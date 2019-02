Pamela, la sentenza entro maggio: si parte con il pentito, 50 testimoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ORROREMACERATA Due mesi e mezzo per arrivare alla sentenza di primo grado. Entro maggio l'intenzione è restare nella prima metà dovranno essere sentiti una cinquantina di testimoni e le parti dovranno discutere. Èl'obiettivo posto dal presidente della Corte d'Assise di Macerata, Roberto Evangelisti e dal giudice a latere Enrico Pannaggi e accolto con favore anche dalla mamma di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni «a patto però che si tiri fuori tutta la verità, perché non è stato solo lui», ha precisato durante una pausa in...