CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palestra via Spalatocantiere in autunnoIn cantiere c'è anche l'attesa nuova palestra della scuola IV Novembre in via Spalato. Un impianto di cui si parla da molti anni e che finalmente sembra vedere all'orizzonte la realizzazione. Il progetto è in fase di approvazione dal Coni nazionale, un passaggio necessario per poter beneficiare poi del mutuo dal Credito sportivo. Se non sorgeranno intoppi entro settembre/ottobre si dovrebbe effettuare la gara di appalto della palestra alla IV Novembre. Verrà realizzata adiacente al plesso scolastico, e...