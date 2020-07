Palazzo Buonaccorsi si arricchisce di un'altra collezione di opere d'arte

LA CULTURA

MACERATA Importante lascito di opere d'arte per l'Istituzione Macerata Cultura. La famiglia Marchetti Catinelli, per volontà della signora Marcella, ha deciso di donare la propria collezione privata del Novecento alla città. Un passaggio importante, anche dal punto di vista simbolico, che è tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi pomeriggio. Dopo il voto dell'Assemblea potrà completarsi un'operazione che andrà ad arricchire il patrimonio di Palazzo Buonaccorsi.

«Il tema del dono nei confronti della nostra Macerata si arricchisce di un ulteriore capitolo, dopo che con l'art bonus sono state restaurate le tre statue romane del cortile del Municipio - ha affermato il vicesindaco e assessore alla Cultura Stefania Monteverde -, in questo caso, per tanti anni la signora Marcella e suo marito hanno coltivato la loro passione per le opere d'arte. Da veri e propri collezionisti hanno reso la loro casa una galleria privata, per poi manifestare la loro generosità con questa donazione». Nomi importanti, tra i quali Peruzzi, Monachesi, Schifano, Brindisi e Ciarrocchi, solo per citare alcuni dei presenti, che con le loro firme amplieranno quanto esposto al secondo piano di Palazzo Buonaccorsi. «Sono opere d'arte che raccontano il nostro Novecento - ha detto ancora Monteverde -, grande merito va per questo all'Istituzione Macerata Cultura, alle connessioni create dal suo presidente Gildo Pannocchia. Il senso di questa realtà è racchiuso nel profondo lavoro di relazioni con il territorio». Attendendo e rispettando le volontà del Consiglio comunale, l'obiettivo sarà poi quello di realizzare una mostra già nel mese di luglio. Non a caso, va ricordato che, dopo il lockdown da Coronavirus, la riapertura dei Musei Civici di Macerata ha ottenuto un riscontro più che positivo nel mese di giugno, con la gratuità per gli ingressi che sarà prolungata fino al 12 luglio. «Le maggiori preoccupazioni si basavano sia sul rispetto delle norme di sicurezza, che sulla volontà o meno delle persone di tornare a visitare i musei - ha sottolineato la vicesindaco -, la riapertura è stata invece davvero entusiasmante rispetto al periodo di dolore attraversato». Il 30 maggio scorso, infatti, è possibile ammirare di nuovo tutta l'offerta cultura dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, con il Museo della Carrozza, la Pinacoteca di Arte Antica, la Galleria dell'Eneide, la collezione di arte moderna, oltre a opere come la Madonna con il Bambino di Carlo Crivelli e l'Adorazione dei Magi attribuita al Tintoretto. Riaperte anche l'Arena Sferisterio, l'area archeologica romana di Helvia Recina, a Villa Potenza; e l'Ecomuseo di Villa Ficana. «Potremmo dire che i musei hanno saputo farsi attendere dai turisti - ha ribadito Monteverde -, proseguiremo con la gratuità degli ingressi perché ci sembra giusto rendere omaggio a una comunità che si riappropria di questi spazi culturali». Una platea di pubblico che ha visto anche tanti maceratesi, così come cittadini provenienti dal resto della provincia. Il rispetto delle normative anti Covid prevedono ancora l'obbligo della prenotazione e della mascherina; a loro volta, le sale avranno una capienza contingentata (un ingresso ogni 15 minuti, come il tempo di permanenza nelle sale), mentre la segnaletica indicherà il percorso di visita. «Ci siamo organizzati con alternative di tipo interattivo - ha concluso la vice sindaco -, a Villa Potenza, invece, sarà a disposizione una guida turistica esperta».

