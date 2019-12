Palazzo Buonaccorsi saluta Bauhaus 100 la mostra del boom

L'INIZIATIVA

MACERATA Il centro si prepara a vivere il Natale, l'allestimento in piazza è ormai pronto e saluta una delle iniziative di maggiore successo degli ultimi mesi. Superano quota 14mila infatti le presenze registrate a Palazzo Buonaccorsi per la mostra Bauhaus 100: imparare, fare, pensare, promossa dalla Regione Marche, dal Comune di Macerata e Macerata Musei, organizzata da Sistema Museo e curata da Aldo Colonetti, che da pochi giorni ha chiuso i battenti a Palazzo Buonaccorsi. «La scelta di allestire la mostra dedicata ai 100 anni del Bauhaus a Macerata, città legata a doppio filo a Ivo Pannaggi afferma il sindaco Romano Carancini - si è rilevata una carta vincente e ha rappresentato un valore aggiunto all'attenta politica culturale che l'amministrazione comunale ha portato avanti in questi dieci anni e i dati dell'affluenza ne sono una prova. Macerata, con la mostra Bahaus 100 ancora una volta ha ribadito la sua identità di città creativa e questo anche grazie al prezioso apporto della Regione Marche che con noi ha creduto nel progetto investendoci, a Sistema Museo che ha lavorato alacremente per la realizzazione della mostra e grazie infine al curatore Aldo Colonnetti che ha saputo allestire un'esposizione di grande prestigio». «La mostra Bauhaus 100 è stata un vero intenso percorso culturale fatto di incontri e nuova produzione culturale che ha rinnovato la grande capacità produttiva del Bauhaus. Durante le settimane della mostra abbiano prodotto incontri, attività con le scuole, confronti con le imprese, come la presentazione di nuove imprese di artigianato digitale, selezionate dal Comune di Macerata con il progetto Start Up, o le sperimentazioni artistiche del Liceo Artistico, il convegno con l'Ordine degli Architetti. Una mostra che parla del territorio e produce ricadute positive che stimolano la crescita di tutti» sottolinea l'assessora alla Cultura Stefania Monteverde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA