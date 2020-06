Palazzi storici e torre civica una nuova luce per la piazza

IL RESTYLING

MACERATA Dopo il monumento ai Caduti e l'arena Sferisterio piazza della Libertà. I lavori per l'installazione della nuova illuminazione artistica che valorizzerà i palazzi storici che la circondano procede spedita ed ha superato i due terzi dell'intervento. Tanto che già si parla di una prossima inaugurazione che avverrà nei primi giorni dell'estate in arrivo. Chissà forse in coincidenza con la stagione lirica o anche prima.

Le prove

«Il giorno di preciso non è stato ancora individuato esordisce il sindaco Romano Carancini - perché dipenderà anche da quanto tempo prenderà la fase delle prove, del posizionamento dei prodotti che illumineranno la piazza. Entro la prossima settimana sarà completata questa fase di montaggio sui palazzi e contemporaneamente si inizieranno a fare i puntamenti e le prove di luce secondo quello che è il progetto previsto». La nuova illuminazione di piazza della Libertà è un intervento che vale 240mila euro e che fa parte del progetto artistico di light design, firmato dall'Accademia di Belle Arti, che riguarda la riqualificazione dei beni culturali storico-architettonici. «Siamo stati degli innovatori in questo campo ci tiene a ribadire il sindaco- nel senso che finora non c'è alcun altro capoluogo italiano che ha immaginato uno scenario del territorio che valorizzasse luoghi e spazi che non sono sempre quelli più conosciuti ma che, attraverso la luce, assumono un aspetto originale, inedito. Credo che saranno molti altri i comuni che ci seguiranno, anche città molto importanti, tanto che nell'ultima assemblea di novembre dell'Anci il presidente De Caro accennava a questo progetto di illuminazione delle città, ben sapendo che Macerata in questo lo aveva già impostato ed iniziato. Per me è una grande soddisfazione. Avrei voluto fare anche di più, illuminando altri siti cittadini, ma essere riusciti comunque a valorizzare prima il Monumento ai Caduti poi Arena Sferisterio, piazza Nazario Sauro e Porta Mercato mi riempie di soddisfazione. E sono certo che piazza della Libertà stupirà ancor più, perché è un progetto diverso dagli altri e anche più complesso abbracciando non solo la piazza ma anche i tanti edifici storici e la stessa Torre civica che la circondano. Avremo uno scenario diverso da quello che abbiamo visto sinora e da parte mia c'è entusiasmo per la nuova veste che l'illuminazione regalerà a quello che è il salotto di tutti i maceratesi».

Il piano

Piano della bellezza è l'iniziativa varata dal Comune per la nuova illuminazione di monumenti e luoghi della città, un progetto che è stato esaminato ed approvato dalla stessa Soprintendenza ai beni culturali delle Marche e che ha visto l'Accademia di Belle arti protagonista con in suoi docenti e studenti. «La convenzione tra il Comune e l'Accademia di Belle Arti che ha redatto il piano Light design strategy, -ricorda il sindaco- è finalizzato a una reciproca collaborazione per il progetto di riqualificazione che non è casuale o estemporaneo ma che rientra in quanto previsto dalla strategia di sviluppo urbano sostenibile di Macerata, in particolare nel quadro degli interventi di illuminazione per l'efficientamento e la riqualificazione del paesaggio urbano iniziata nel 2017. A cui partecipano anche partner prestigiosi come la società Atlantico che gestisce la pubblica illuminazione e un altro è Guzzini un leader mondiale in questo campo. Valorizzare un'istituzione culturale della città come l'Accademia, i docenti ed i giovani che escono da li, con le eccellenze imprenditoriali del territorio è un altro passaggio importante che questo progetto ci ha regalato. Tornando a piazza della Libertà, l'unico rammarico che ho è quello di non aver fatto in tempo ad avviare la nuova pavimentazione ma il progetto c'è, è pronto, chi verrà dopo potrà dar seguito a questa iniziativa».

Gli step

I prossimi step di illuminazione artistica sono già pianificati e lasciati a chi governerà la città in futuro. «Nell'ordine ci sono piazza Garibaldi conclude Carancini- la cinta muraria e vicolo Consalvi: quest'ultimo è un progetto differente dagli altri, fattibile anche in minor tempo viste le dimensioni del luogo ed io spero davvero che chi mi succederà riparta proprio dalla nuova illuminazione di vicolo Consalvi».

Mauro Giustozzi

