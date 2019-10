Pakistano in auto con l'eroina finisce agli arresti domiciliari

IL BLITZ

POTENZA PICENA Nuova operazione antidroga da parte dei carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Macerata. I militari dell'Arma hanno fatto scattare le manette ai polsi di un pakistano di 35 anni, trovato in possesso di un involucro contenente circa 15 grammi di eroina.

L'uomo venerdì sera è stato fermato durante un controllo effettuato a Potenza Picena, mentre si trovava in auto con un italiano. Alla vista della pattuglia ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente, subito recuperata. Sequestrati anche 110 euro (somma ritenuta provento dell'attività di spaccio).

Ieri mattina in Tribunale a Macerata si è svolto il processo per direttissima. In merito alle contestazioni, l'arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a riferire che lavora in campagna ed è fidanzato con una italiana. Il giudice Federico Simonelli ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari come chiesto al pubblico ministero onorario Francesca D'Arienzo. L'udienza è stata rinviata al 7 novembre. L'indagato è difeso dagli avvocati Michela Romagnoli e Patrizia Pacioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA