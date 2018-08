Ospedale, i nuovi servizi potenziati alcuni reparti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀ MACERATA Taglio del nastro del nuovo reparto di Oncologia, spostato dal secondo al terzo piano, ma anche moderni ambulatori di Neuropsichiatria infantile, restyling dei locali di Radiologia e centrale termica dell'ospedale di Macerata. I progetti in cantiere che vedranno presto la luce e il punto sulla situazione dell'ospedale unico. Per finire la problematica legata alla rete idrica in ospedale che sarà affrontata di nuovo a settembre.La consuetudineGiornata intensa quella del governatore della Regione, Luca Ceriscioli, del...