Oseghale: «Io non l'ho uccisa» Lo zio di Pamela: «Una recita»

IL PROCESSOMACERATA «Non l'ho uccisa. Lei è morta a casa mia ma non l'ho uccisa, ci tengo a dirlo ai familiari». Ma la mamma di Pamela era già fuori dall'aula. Lo zio: «Alla rappresentazione teatrale abbiamo già assistito all'udienza preliminare, il biglietto lo si paga per uno spettacolo non per due». Al termine di un'udienza lunghissima, dopo circa nove ore di testimonianze, Innocent Oseghale si è seduto sul banco dei testimoni e ha raccontato la sua verità. Lo ha fatto parlando in inglese con l'ausilio di un'interprete e...