«Oseghale deve essere assolto dai reati di omicidio e stupro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROCESSOMACERATA Nessuna certezza sul fatto che Pamela Mastropietro sia morta per le coltellate. Nessun riscontro oggettivo sulla violenza sessuale. Un eccessivo clamore mediatico dovuto alla morte di una ragazzina e alla nazionalità delle persone coinvolte. Poi la richiesta di una sentenza emessa non per compiacere il popolo né per compiacere i mass media. Sono stati questi i passaggi salienti della lunga arringa dei difensori di Innocent Oseghale che si è conclusa con la richiesta di assoluzione per i reati di omicidio volontario...