Oseghale, Awelima e Lucky a processo per spaccio di droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOMACERATA Spaccio di eroina e marijuana, a processo questa mattina Innocent Oseghale, 30 anni, Desmond Lucky, 23 anni, e Lucky Awelima, 27 anni. I tre nigeriani, il primo in carcere con l'accusa di aver ucciso Pamela Mastropietro, gli altri due prima indagati in concorso per omicidio e poi ritenuti estranei al delitto, compariranno questa mattina dinanzi al giudice dell'udienza preliminare Claudio Bonifazi. A tutti e tre vengono contestati a vario titolo plurimi episodi di spaccio di eroina e marijuana avvenuti tra Macerata e...