Orizzonte di autonomia, un incontro online

IL SOCIALE

MACERATA Donazioni in netto calo, impossibilità di organizzare eventi per reperire fondi e promuovere la propria attività, spese che aumentano a causa dei protocolli di sicurezza cui adempiere. Quadro drammatico quello delle associazioni di volontariato di Macerata: dal Covid hanno ricevuto un durissimo colpo che, in alcuni casi, ne mina la sopravvivenza ed i servizi che sono indirizzati alle persone più fragili.

I problemi

«La pandemia ha cambiato la vita a tutti ma ancor più alle persone con disabilità afferma Marco Scarponi, presidente di Anffas Macerata-: basta considerare che noi sin dall'inizio abbiamo dovuto chiudere tutti i servizi escluso quello residenziale, quindi centro diurno, ambulatori, il che ha portato sulle famiglie un carico enorme nella gestione di una persona con disabilità. Anche per la residenzialità ci sono state restrizioni alle visite dei familiari». I problemi per Anffas sono anche di natura economica, nonostante l'associazione sia accreditata presso l'Asur per i servizi di ambulatori e centro diurno. «Con la chiusura di queste attività spiega Scarponi - prima, con una frequentazione oggi molto ridotta, non disponiamo degli introiti abituali. Ciò incide in un calo del 40% di introiti, altissimo per noi. A ciò va aggiunto che sono aumentati i costi: l'adeguamento alle normative anti-covid ha comportato per Anffas un esborso di quasi 50 mila euro tra divise operatori, percorsi separati, tamponi, mascherine. Anche a livello di donazioni ci sono alcune aziende private ed enti che ci sostengono, ma si tratta di qualche migliaia di euro che sono benvenute ma che certo non risolvono il problema».

La situazione

Stessa situazione di difficoltà anche per Afam che sta portando avanti da anni il progetto sperimentale di Alzheimer Uniti Italia Macerata città amica della persona con demenza. «Stiamo vivendo un periodo complesso e difficile, per tutti, per la persona fragile e le famiglie tutto si amplifica, il quadro diventa drammatico sottolinea la presidente Manuela Berardinelli -. In questo momento mancano tutte le possibilità per reperire fondi che ci sostengano: amareggia il fatto che nei vari provvedimenti governativi non ci sia stato un finanziamento specifico per le demenze, abbiamo scritto come Alzheimer Uniti Italia sia al ministro Speranza che al vice Sileri, ma senza successo alcuno. Ci siamo impegnati maggiormente per fare sì che distanti fisicamente fossimo vicini socialmente in una quotidianità per le persone malate e le famiglie già faticosa prima del Covid e tragica adesso. Attraverso il telefono 377 9841431, i webinar, i video specifici con consigli per impiegare la giornata, gli eventi in streaming (il 10 dicembre il vescovo Marconi celebrerà la liturgia per persone con demenza). Ci stiamo attivando con i vari attori del territorio per potenziare l'assistenza domiciliare». Difficile anche l'attività dell'Admo nel campo della donazione del midollo osseo, che ha registrato un calo verticale di iscrizioni. «Le persone hanno paura, sono timorose di avvicinarsi agli ospedali - spiega la nuova presidente Eleonora Salvatori - e trovare donatori è un'impresa. La mancanza di incontri nelle scuole e nelle piazze sulla nostra attività comporta l'impossibilità di veicolare il nostro messaggio. In questo modo viene meno anche il sostegno economico dei privati che ci affiancano in questi eventi che adesso non si possono fare. Qualche sponsor amico ci è ancora vicino, come ad esempio il forno Marinozzi di Corridonia attraverso il quale cercheremo di avere visibilità per il Natale».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA