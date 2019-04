«Organici carenti» Il procuratore ora si appella ai politici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA GIUSTIZIAMACERATA Carenza di organico per gli uffici giudiziari maceratesi, sia sul fronte dei magistrati che su quello degli agenti di polizia giudiziaria. L'allarme è stato rilanciato ieri dal procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale Giovanni Giorgio che lo ha legato anche ad una opportunità da cogliere, quella del reclutamento di seicento magistrati su scala nazionale. A Macerata, stando agli organici, ne mancano due e il procuratore Giorgio ha utilizzato l'occasione dell'incontro in questura per lanciare un appello alle...