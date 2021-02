Ora si è in zona gialla, ma la situazione dei negozi di abbigliamento non cambia. «Stiamo vivendo dicono Susanna e la mamma Bruna Felicetti di Felicetti Due di Tolentino - una situazione piuttosto tragica. Con le chiusure da Comune a Comune, in zona arancione, abbiamo perso moltissimo dato che abbiamo tanti clienti anche da paesi limitrofi. Nel periodo natalizio sono stati chiusi solo i negozi di abbigliamento e ciò ci ha danneggiato. Ci stiamo leccando le ferite che sono amare e non so se riusciremo a riprenderci. Ci ha penalizzato anche la chiusura dei bar e ristoranti alle 18, la gente da quell'ora in poi non circolava più. Era più giusto chiudere tutti i negozi di abbigliamento alle 18 e non alle 20 così potevano riservare anche a noi i ristori previsti per bar e ristoranti». Le due commercianti non sono soddisfatte dei ristori: «il piccolo contributo ricevuto per il lockdown di aprile non ci ha risolto nulla, per la seconda ondata del covid-19 per noi non è previsto nessun rimborso. I saldi sono partiti con ritardo così la gente non avuto più la necessità di acquistare con l'avvicinarsi della primavera».

c. pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA