Ora l'Unione montana scommette sul digitale

SAN GINESIO Un territorio smart, cioè connesso e rivolto all'innovazione digitale è quello dell'Unione montana dei Monti Azzurri, grazie ad una serie di progetti messi in campo dall'ente montano che si pone in questo tra gli esempi virtuosi in Italia. Tra i progetti il Patto dei sindaci, Community green e il contratto di fiume. Sono stati inoltre migliorati i servizi ai cittadini grazie all'innovazione digitale. Nei giorni sono stati presentati al presidente Gianpiero Feliciotti ed ai sindaci dell'Unione Montana dei Monti Azzurri i risultati della valutazione del livello smart dei 15 Comuni e dell'Unione tutta. L'ente infatti è stato selezionato per partecipare alla valutazione di un metodo messo a punto dal Centro studi della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a partire dal 2016 per analizzare la situazione di tutti i 250 comuni della sua provincia.

La selezione dell'Unione montana dei Monti Azzurri è dovuta alla conoscenza diretta che ne aveva l'architetto Gallo, responsabile della ricerca, a partire dalla sua attività legata all'impostazione metodologica e alla definizione del Piano di azione sull'energia sostenibile (Paes) realizzato con Università di Camerino e PensY Srl (una delle sue spin-off universitarie), nel quadro delle attività obbligatorie richieste dall'adesione nel 2011 al Patto dei sindaci. È stata sottolineata nell'azione dell'Unione montana la determinazione a lavorare comunque per il futuro sostenibile del territorio, nonostante i forti danni subiti a seguito degli eventi sismici, la dinamicità e pro attività dell'ente che ha partecipato e partecipa a numerosi progetti e iniziative coerenti con l'innovazione digitale ed ambientale. «Questo ente dichiara il presidente Giampiero Feliciotti - con il suo territorio, come qualche altro dei territori montani dell'Italia, non parte da zero, ma sta già valorizzando con diverse azioni le qualità ambientali e di comunità, che costituiscono un capitale che le città maggiori non posseggono e non riusciranno in molti casi a raggiungere».

