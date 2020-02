Ora dovrà restare lontano dai campi di ogni categoria

LA MISURA

MACERATA Daspo è l'acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Si tratta di una misura prevista per impedire aggressioni violente nei luoghi in cui si svolgono avvenimenti sportivi. All'arbitro Antonio Martiniello di Potenza Picena è stato vietato, per un anno, di accedere agli stadi durante gli incontri di calcio, dalla serie A ai dilettanti. Proibite anche le amichevoli. E questo, ovviamente, comporta anche il divieto di arbitrare. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento d'urgenza; ora potrà presentare ricorso al prefetto o al Tar. Il divieto porta la firma del questore Antonio Pignataro e a seguire la pratica è stata la Divisione anticrimine della questura di Macerata, diretta dal primo dirigente Andrea Innocenzi (foto). «Il Daspo, nella stragrande maggioranza dei casi, viene disposto nei confronti dei tifosi - racconta quest'ultimo -. Da quando sono a capo di questo ufficio ci sono state delle eccezioni: un presidente, un allenatore, un direttore sportivo e un segretario generale. Ma mai un arbitro». Il Daspo vieta alla persona ritenuta pericolosa di accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata va da uno a cinque anni, in base alle modifiche del cosiddetto Decreto Pisanu varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania, in cui morì l'ispettore di polizia Filippo Raciti. Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia in concomitanza temporale delle manifestazioni vietate (non è il caso di Martiniello). Viene sempre notificato all'interessato; nel caso in cui ad esso si affianchi anche la prescrizione della firma, è comunicato anche alla procura.



