Ora cambiano gli orari di apertura al pubblico dei monumenti cittadini

LA PROMOZIONEMACERATA L'estate a Macerata con la rete museale offre un ventaglio di ampie possibilità per godere delle raccolte d'arte e dei monumenti della città. Da oggi, infatti, fino ad agosto, cambiano gli orari di apertura dei musei civici e tra le novità della programmazione culturale estiva, anche l'apertura in orario serale del museo Palazzo Buonaccorsi e delle visite guidate in notturna di Palazzo Ricci. Le collezioni di arte antica e moderna della Pinacoteca, il museo della Carrozza e le bellezze architettoniche e pittoriche del...