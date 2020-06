Opere per il Chienti I fondi ora ci sono ma l'iter va a rilento

I RITARDI

MACERATA I soldi ci sono ma i lavori ancora non partono. Colpa delle lentezze burocratiche e dei tanti passaggi amministrativi cui queste opere sono sottoposte. Gli 8 milioni di euro di lavori arrivati grazie a finanziamenti comunitari e risorse ministeriali, divisi a metà, per portare a completamento opere che riguardano i fiumi Chienti e Potenza, molte delle quali interessano la zona dell'entroterra colpito dal sisma, ci sono ma l'ex Genio civile non riesce ancora a distribuirli sul territorio in quanto, dopo quasi un anno, si è in attesa della valutazione di impatto ambientale, che dovrebbe essere disponibile a giorni da parte della Provincia, per poter appaltare a fine anno opere che riguardano i due corsi d' acqua che attraversano le rispettive vallate come manutenzione, ripulitura degli alvei e degli argini e sistemazione di due ponti. Lungo il Chienti i lavori interessano per la riduzione del rischio idraulico, il tratto dalla confluenza del fiume, fino alla Botte di Varano ed alla galleria delle Fornaci. Lavori che interessano i due rami del fiume Chienti dalle sorgenti alla loro confluenza nei comuni di Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Valfornace e Camerino. Lungo il fiume Potenza i lavori interesseranno il tratto dal ponte Sant'Antonio, fino alla sorgente a Fonte di Brescia, nel territorio dei comuni di San Severino, Gagliole, Castelraimondo, Camerino, Pioraco e Fiuminata, e il progetto per i lavori di ripristino officiosità idraulica da ponte Sant'Antonio a Taccoli di San Severino. Altri lavori sono previsti in località Rocchetta di San Severino, alle due sorgenti di Fonte di Brescia e Laverino a Fiuminata, comprendendo anche il fosso Valcora, che confluisce nel Potenza, nella zona di Fiuminata.

