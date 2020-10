Operazione movida sicura Solo in 3 senza mascherina

LA PREVENZIONE

MACERATA Movida universitaria, funzionano i controlli interforze nel centro storico di Macerata. Solo tre le sanzioni effettuate nella notte di giovedì ad altrettanti giovani sprovvisti di mascherina. Dodici ragazzi multati invece a Camerino per il non utilizzo del dispositivo di protezione individuale e due denunciate per guida in stato di ebbrezza. Dopo una serie di serate della movida caratterizzate da multe in serie per il non utilizzo della mascherina per proteggersi dall'eventuale diffusione del Covid-19, nel capoluogo la campagna - informativa e preventiva prima e repressiva poi - messa in campo dalle forze dell'ordine sta dando i suoi frutti.

La tendenza

Diminuisce il numero di persone che nei giovedì della movida girano in città sprovviste dei dispositivi di protezione individuale. La task force vede in campo polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, impegnati nel controllo del rispetto delle norme anti-contagio da parte dei cittadini. Di una settimana fa inoltre l'ordinanza del neo governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli che, anticipando le decisioni del Governo, ha stabilito l'utilizzo della mascherina per tutta la giornata e anche all'aperto in tutto il territorio marchigiano in caso di assembramenti (più di due persone, ndr.). Multe salate, fino a 400 euro, per chi viola l'ordinanza firmata dal presidente regionale.

Gli accertamenti

Giovedì, nel cuore di Macerata, solo tre giovani sono stati sorpresi e multati dai carabinieri in corso della Repubblica perchè non indossavano la mascherina; per loro è scattata la sanzione amministrativa. Nei locali del capoluogo le forze dell'ordine hanno registrato un rispetto scrupoloso delle norme e non è scattata nessuna sanzione. Numeri ben diversi rispetto ai giovedì delle settimane precedenti che avevano invece fatto registrare un comportamento poco responsabile da parte di un gran numero di ragazzi: circa un centinaio le multe elevate dalle forze dell'ordine. Il 10 settembre erano stati infatti 22 i giovani sanzionati per il mancato utilizzo delle mascherine; il giovedì successivo (17 settembre) 20; il 24 settembre erano state elevate 26 multe mentre il primo ottobre 24. Nel giovedì della movida universitaria però è andata diversamente a Camerino dove i carabinieri della locale Compagnia hanno sorpreso 12 ragazzi senza mascherine.

Il servizio

I militari della città ducale infatti, guidati dal capitano Roberto Nicola Cara, nel giovedì della movida universitaria hanno effettuato una serie di controlli insieme ai colleghi del Nas di Ancona e in collaborazione con la polizia locale camerte in base a quanto deciso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani. I carabinieri della città ducale hanno quindi organizzato dei servizi specifici finalizzati al rispetto delle misure e dei protocolli di contenimento del Covid-19 e giovedì hanno sanzionato dodici ragazzi che avevano violato l'obbligo dell'utilizzo della mascherina nei luoghi all'aperto in particolare nelle principali vie della città ducale - e negli esercizi commerciali e che non rispettavano il divieto di assembramento. Anche per loro sono scattate multe salate.

Le norme

I militari del Nas, insieme ai colleghi di Camerino, hanno poi controllato cinque attività commerciali e non hanno riscontrato nessuna violazione. In tutti i casi sono stati rispettati i protocolli sanitari. Due invece le persone che sono state denunciate, si tratta di due giovani italiani, per guida in stato di ebbrezza alcolica; per loro è scattato anche il ritiro della patente di guida. I controlli da parte delle forze dell'ordine continueranno anche nel fine settimana e nei giovedì di movida universitaria per garantire il rispetto delle norme anti-Covid e contenere, per quanto possibile, l'emergenza pandemica.

Alessandra Bastarè

