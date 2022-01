Open day per la profilassi anti-Covid 350 dosi alle Terme di Santa Lucia

TOLENTINO Una stretta sinergia tra Assm Spa, amministrazione comunale di Tolentino, Area vasta 3 e medici di medicina generale, farà sì che domani gennaio, alle Terme Santa Lucia, saranno somministrate 350 dosi di vaccino a chi non è riuscito ancora a prenotarsi in altre strutture. Un'unione di intenti per far fronte alla sempre più crescente richiesta di vaccini anti Covid-19 che vedrà in campo dalle ore 8 alle ore 13 cinque medici di base di Tolentino, gli infermieri dell'Asur e delle Terme e il personale amministrativo Assm.

«Una bella iniziativa che dimostra ancora una volta la predisposizione della struttura termale alla prevenzione oltre che alla cura delle patologie - ha dichiarato il presidente Stefano Gobbi -. L'Open Day è un grande servizio alla comunità che sottolinea ancora sempre più la versatilità delle Terme Santa Lucia e del suo qualificatissimo personale. Un ringraziamento e un attestato di stima lo rivolgiamo a tutti i medici di base che si sono messi a disposizione gratuitamente». «Stiamo vivendo un momento devastante per la psiche di tutti i cittadini - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Pezzanesi -, l'aumento di contagi ci ha costretto a prendere provvedimenti importanti sul fronte della prevenzione come la chiusura delle scuole oggi e domani».

