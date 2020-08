Ok al piano d'interventi in sei plessi comunali

MACERATA Proseguono i lavori da parte del Comune di Macerata per la sistemazione delle scuole in vista della riapertura di settembre e per cercare di evitare i doppi turni, lo smembramento e lo spostamento delle classi. Il Comune ha ottenuto infatti un finanziamento di 160mila euro da parte del Miur per adeguare - in sinergia con i dirigenti scolastici - le aule per la didattica delle suole elementari e medie del capoluogo alle nuove disposizioni ministeriali e per permettere un rientro in sicurezza tra un mese per gli studenti maceratesi. Interventi di edilizia leggera che interessano sei scuole e che saranno caratterizzati dalla realizzazione di opere murarie per ampliare gli spazi, dalla demolizione di tramezzi o dalla costruzione di nuove pareti; ogni edificio è stato soggetto a una analisi degli spazi e del numero di studenti che dovranno frequentare le relative classi per il conseguente adeguamento.

L'obiettivo

Si sta lavorando verso il recupero degli spazi esistenti con l'intento di mantenere la funzionalità delle palestre e dei refettori senza significative riorganizzazioni del servizio mensa; il Comune ha comunque mostrato la propria disponibilità nel caso in cui fosse necessario l'utilizzo di spazi pubblici per garantire la didattica in sicurezza. A essere interessate dai lavori saranno quattro aule della primaria e dell'infanzia Dolores Prato di Collevario, due della primaria Salvo D'Acquisto di via Panfilo mentre saranno tre le aule dove sarà necessario apportare delle modifiche alla primaria Enrico Medi alle Vergini. Lavori anche in due aule della primaria IV Novembre di via Spalato, alla primaria Sandro Pertini di Piediripa e infine nella scuola Ettore Rosa del quartiere Pace; solo in questo ultimo caso tre classi si sposteranno, per la didattica, nella palestra, nel refettorio e in una nuova aula realizzata tramite una partizione nell'atrio al piano superiore.

