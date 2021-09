Oggi la fiera di Piediripa È necessario il Green pass

MACERATA Giornata di festa oggi a Piediripa per il patrono San Vincenzo Maria Strambi. Viabilità modificata in occasione della fiera e accesso previsto solo a chi sarà munito di Green pass. Il comando della polizia locale ha emesso infatti un'ordinanza per regolamentare la circolazione nella zona interessata dall'iniziativa. Il provvedimento prevede dalle 7 alle 24 la chiusura al traffico di via Bramante, dalla rotatoria con via Moretti a quella con via Cluentina, con la seguente regolamentazione della circolazione: divieto di transito, in via Bramante, nel tratto compreso tra il km 2+950 al km 3+600, eccetto per i veicoli degli operatori commerciali ed espositori autorizzati; oltre alla deviazione del traffico sul percorso via Moretti, via Annibali e via Cluentina.

Il provvedimento

Per quanto riguarda la certificazione verde anti Covid-19, durante la giornata le forze dell'ordine potranno effettuare controlli a campione all'interno dell'area interessata. Alla fiera di Piediripa si accompagna il ricco programma religioso e civile di questa ultima giornata della manifestazione. Dopo l'ordinazione presbiterale di ieri, don José Daniel Money Alarcón celebra oggi la sua prima messa nella chiesa della frazione alle ore 11. Messe anche alle ore 7.30, 9 e in serata alle ore 19. Aperto anche in questa giornata lo stand gastronomico con un menu legato alla tradizione: affettato e bruschetta, vincisgrassi, griglia mista, contorni, cantucci e vino cotto. Tra gli spettacoli, infine, lo spettacolo dei Radiophonix, che eseguiranno le maggiori hit radiofoniche dagli anni Novanta a oggi. «Un'occasione per festeggiare insieme il nostro patrono San Vincenzo Maria Strambi - ha detto Franco Forti del comitato parrocchiale -, oltre che passare un momento di serenità in tutta sicurezza grazie allo spettacolo musicale e alle prelibatezze portate sulla tavola dalle nostre cuoche e dai nostri volontari».

