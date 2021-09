Oggi il vertice tra esercenti e Parcaroli sulla movida

MACERATA Si svolgerà questa mattina alle 9 l'incontro tra i titolari e rappresentanti dei pubblici esercizi del centro storico e l'amministrazione comunale. Ha garantito la sua partecipazione anche il sindaco Sandro Parcaroli. L'incontro convocato per approfondire e discutere l'ordinanza restrittiva sulla movida del giovedì, entrata in vigore lo scorso 9 settembre e che resterà valida fino al 9 ottobre. Il provvedimento del sindaco si era reso necessario per «non abbassare la guardia in questa delicata fase della pandemia, che da una parte vede l'avanzare della campagna vaccinale e dall'altra la ripartenza di molte attività». Proprio per garantire il rispetto delle norme e ridurre al minimo la possibilità di contagio durante le serate del giovedì, che vedono un grande afflusso di persone nel centro storico della città, l'amministrazione ha deciso di emanare l'ordinanza. Giovedì scorso il debutto.

L'ordinanza

Fino al 9 ottobre è disposta la chiusura delle attività di tutti i pubblici esercizi di alimenti e bevande, ubicati all'interno del centro storico (come circoscritto dalle mura urbiche) entro l'1:00 del venerdì. Entro l'1:30 del venerdì i locali dovranno essere completamente sgomberi da clienti e avventori e, gli eventuali manufatti impiegati per l'occupazione di suolo pubblico, dovranno essere posizionati all'interno dei locali stessi o comunque essere resi inutilizzabili a chiunque. Dalla mezzanotte del venerdì fino alle 6, al fine di contenere l'inquinamento acustico e tutelare i residenti, dovranno essere adottate le dovute misure per non rendere udibile la musica all'esterno degli esercizi. Dalla mezzanotte del venerdì fino alle 6, è vietata la vendita per asporto e la somministrazione per il consumo al tavolo delle bevande alcoliche all'interno del centro storico. Dalle 23 del giovedì fino alle 6 del giorno successivo è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro e di alluminio.Tutti i giovedì, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà obbligatoria la mascherina anche all'aperto in centro.

