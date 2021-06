Oggi il taglio del nastro alla Rotonda dei Giardini

MACERATA Oggi alle 18, si terrà l'inaugurazione dei nuovi spazi della Rotonda ai Giardini Diaz di Macerata. Il titolare dei rinnovati locali adibiti a bar, Mauro Piercamilli, si è aggiudicato infatti la gestione degli spazi comunali a seguito di asta pubblica del Comune. In questi due mesi, grazie a un incessante lavoro di ammodernamento e rigenerazione dei locali, Piercamilli ha ridato nuova vita alla Rotonda che, da venerdì, si prepara a ospitare generazioni di maceratesi e non solo. «Nuova vita per il bene simbolo del patrimonio della città con un allestimento che ne valorizza il contesto, mantenendo inalterata la bellezza storica è intervenuto l'assessore al Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. Una bellezza a specchio con l'ex Casa del custode in cui il verde dei Giardini Diaz farà da sfondo a un percorso di riqualificazione sul quale stiamo puntando molto per restituire a Macerata un luogo sicuro e rigenerato di aggregazione, socializzazione e incontro». Insieme alla riqualificazione dell'ex casa del custode e agli interventi di manutenzione eseguiti presso i giardini, il bar alla Rotonda permetterà quindi di continuare il percorso verso la riqualificazione di uno dei polmoni verdi di maggiore attrazione e richiamo della città.

L'iniziativa

E proprio dai Giardini Diaz venerdì 2 luglio riprende il progetto Salute in cammino Macerata con una camminata che prenderà il via alle 21,30 dalla rotonda. Salute in cammino è una iniziativa organizzata dall'U.S. Acli Marche, dall'U.S. Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall'Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell'amministrazione comunale di Macerata, e realizzato grazie ad un contributo di Coop Alleanza 3.0. Il programma di luglio delle serate di promozione della salute, attraverso una attività semplice come quella di camminare, prevede a Macerata due appuntamenti settimanali. Martedì 6 luglio si partirà, sempre alle 21,30, dal primo parcheggio dell'Abbadia di Fiastra, venerdì 9 luglio dal piazzale del Conad di Collevario, martedì 13 luglio dal piazzale della chiesa di Piediripa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA