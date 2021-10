Oggi e domani si fa trekking il turismo così diventa green

MACERATA Giornate di trekking urbano oggi e domani a Macerata. Tra carceri e carnevali, la doppia faccia della follia è il titolo dell'itinerario organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Macerata, guidato dall'assessore Riccardo Sacchi, in collaborazione con le Guide Turistiche delle Marche, e propone una visita, in quattro tappe, ad alcuni luoghi della città legati in modi diversi alla follia. Il punto di ritrovo sarà in piazza Garibaldi, di fronte ai Cancelli che aprono l'ingresso al centro storico, per poi raggiungere la prima tappa del percorso: la facoltà di Lettere e Filosofia, ex monastero di Santa Chiara e poi ex carcere. Dalla follia patologica si passa ad una follia più carnascialesca. Il tragitto, infatti, proseguirà con la visita del teatro della Società Filarmonico Drammatica. Da qui si scenderà in piazza Mazzini, dove nella seconda metà del 500, in occasione del Carnevale, venne messa in scena una battaglia tra Cristiani e Turchi che divertì il pubblico cittadino.

Da piazza Mazzini si raggiungerà la Biblioteca Mozzi Borgetti, ultima tappa del percorso, per la visione di documenti che attestano la presenza in tempi passati di personaggi in qualche modo folli. Il tempo di percorrenza dell'intero itinerario, di bassa difficoltà, è di 1 h e 30' per una lunghezza di 1,5 km. Il punto di partenza sarà, per entrambe le giornate di oggi e domani da piazza Garibaldi: al mattino alle 10 (primo gruppo) alle 10. 30 (secondo gruppo), mentre nel pomeriggio alle 15 (primo gruppo) e alle 15.30 (secondo gruppo). La partecipazione alla Giornata del trekking urbano è gratuita.

