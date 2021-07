Oggi e domani gli ultimi eventi del festival dedicato ai libri

MACERATA Con gli ultimi incontri di oggi e domani, si chiude la 34^ edizione del festival Macerata Racconta. Si inizia oggi alle ore 17 all'Orto dei Pensatori con Nicola La Gioia e Loredana Lipperini e Linee d'ombra: La città dei vivi (Eiunaudi editore) e La notte si avvicina (Bompiani). L'introduzione è a cura di Marco Pautasso. Incontro valido come formazione per insegnanti ed educatori. Alle 18 in Galleria Scipione appuntamento con Elisabetta Garilli-Taraballa e Il tesoro del bruco baronessa. Musiche del Garilli Sound Project e immagini di Valeria Petrone. Un albo illustrato e musicato per parlare con i bambini del valore delle cose e dei sogni da realizzare. Bper donerà ai bambini presenti una copia dell'albo. Alle 18.45 al Bper Forum, in piazza Vittorio Veneto, Stefano Mancuso presenta Le meraviglie del pianeta verde. Alle 21 all'Orto dei Pensatori Simone Marinetti presenta La notte dei racconti, una narrazione per famiglie e bambini dai 6 ai 12 anni tratta da La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati. In collaborazione con il Museo della Scuola Ricca. Alle 21.15 al Bper Forum, in occasione del centenario della stagione lirica di Macerata, Alberto Mattioli presenta Pazzo per l'Opera (Garzanti editore). Introduzione a cura di Barbara Minghetti e Francesco Lanzillotta e l'intervento di Cesarina Compagnoni (piano) e Maritina Tampakopulos (soprano).

