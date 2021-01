«Odissea infinita,

MACERATA I contagi non calano, in arrivo un nuovo Dpcm in vigore probabilmente da sabato. Previste una serie di nuove restrizioni e, dunque, nuovi punti interrogativi per i proprietari e i gestori di attività commerciali già alle prese con tante difficoltà. Le chiusure anticipate, meno movimento, meno soldi da spendere che si traducono, per chi lavora nel pubblico, dall'abbigliamento ai ristoranti, dai bar ai saloni di parrucchieria, con i registratori di cassa che restano vuoti o poco più.

I dubbi

I dubbi sono tanti e la paura è che le nuove restrizioni rendano impossibile il lavoro per alcune categorie. Ancora una volta, dunque, l'incertezza e la confusione accompagnano, tutte le mattine, i lavoratori che vanno ad aprire la loro attività. E l'economia soffre, nessuna categoria esclusa. L'umore dei titolari dei bar, dei negozi di abbigliamento e dei ristoratori è nero, a prescindere dal colore che cambia. E tutti usano parole forti per dipingere la situazione, che è critica. «Ora staremo a vedere dove arriveranno, quel che è certo è che ci stanno distruggendo» commenta Paolo Bedetta, proprietario della catena di ristoranti Primo Piatto, che ha la sua sede anche a Civitanova. Non va meglio ai bar, ai quali dal prossimo fine settimana sarà probabilmente vietato anche fare asporto dopo le 18. Una attività che di per sé non è fonte di guadagno, e che non serve neppure a stare coperti con le spese. In pochi ci puntano.

