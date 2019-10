Nuovo volto per la zona di Santa Croce

MACERATA Cambia volto viale Martiri della Libertà, una delle principali direttrici di accesso alla città. I lavori di riqualificazione, che porteranno a un completo restyling della zona, sono stati presentati nei giorni scorsi dal sindaco Romano Carancini e dall'assessore ai Lavori Pubblici Narciso Ricotta. I lavori sono stati deliberati dalla giunta comunale per rigenerare una parte storica di Macerata già presente nelle più antiche planimetrie dalle quali risulta, ben delineata, la sua notevole larghezza, la presenza della chiesa di Santa Croce sullo sfondo e la presenza di edifici storici come Villa Cola, lo stadio dei Pini e alcune palazzine signorili di inizio 900. «Tornerà ad essere uno dei viali più belli della città, aprirà la porta ad una rigenerazione quasi completata dell'intero quartiere di Santa Croce afferma il sindaco Romano Carancini - . Stiamo restituendo pezzi di qualità di vita quotidiana, aumentiamo la sicurezza delle persone, recuperiamo luoghi di aggregazione e valore ambientale, miglioriamo uno dei simboli sportivi, e non, della città: il campo dei pini. Ci dedichiamo ai fatti. Viale Martiri della Libertà avrà un nuovo volto, profondamente migliorato».

